Hrvate šokirala ponuda jedne kućice na zagrebačkom adventu: 'Brutalno bezobrazno!'

Blagdanski ukrasi već neko vrijeme mame iz izloga i gradskih ulica, a ljubitelji adventa odbrojavaju sitno do službenog početka najljepšeg doba godina.

Prve adventske kućice već su osvanule u Zagrebu, a građani su tako već mogli isprobati ovogodišnju ponudu i delicije. Osim nezaobilaznog hot doga, kobasica, fritura i kuhanog vina, na meniju se našla popularna germknedla, čija cijena varira od šest pa sve do 15 eura za Dubai verziju.

Iako još nismo vidjeli cijelu ponudu i kako će se cijene kretati na svim lokacijama u metropoli, jasno je da su oni dani kada se hot dog i kuhano vino moglo platiti 10 kuna davna prošlost.

Burne reakcije

Očekivano, poprilično visoka cijena za slatku deliciju iznenadila je mnoge i izazvala val kritika i čuđenja. Je li 15 eura previše za jednu germknedlu, pitali smo čitatelje na našem Facebook profilu. Objava je eksplodirala, sakupila je više od 1600 komentara!

Većina ih se složila da je to preskupo, neki su najavili da će bojkotirati advent zbog vrtoglavih cijena i da to trebaju učiniti drugi kako bi polali poruku, no ima i onih koji opravdavaju takav potez.

"Za 15 eura kupim četiri kile vratine i hitim na roštilj", brzo je preračunao jedan naš pratitelj. Bilo je još građana koji su ustvrdili da za taj iznos mogu "napraviti tri ručka" ili obrok koji je finiji i jeftiniji. A i onih koji su se prisjetili da je germknedla nekada koštala 30 kuna, što su današnja četiri eura.

Jedna je pratiteljica u ovakvom ponašanju prepoznala, kako kaže, "klasičnu nezasitnost na hrvatski način". Drugi su ugostitelje optužili za "lakomiju", a mnogi ustvrdili da "ni u ludilu" ne bi toliko platili germknedlu, sve i da je "sa zlatnim listićima posipana".

'Par dana prodaješ tijesto, a onda kupiš auto'

"Možda bi trebali shvatiti da ne rade svi u Saboru i Vladi da mogu to platiti", kritičan je jedan korisnik Facebooka.

S cijelom situacijom jedan se pratitelj ipak našalio i rekao da bi kupio germknedlu po toj cijeni kada bi dobio Dubai mirovinu.

"Par dana prodaješ tijesto, a onda kupiš novi auto", računica je jednog komentatora.

"Za 15 eura napravimo ohoho germica, brutalno bezobrazne cijene", smatra jedna pratiteljica. Druga se nadovezala: "Čistokrvni užas u što se taj adventski sajam pretvorio što se tiče cijena. Ali što je još žalosnije, ljudi će stajati u redovima na tim kućicama samo da bi kupili.

S druge strane, jedan je korisnik Facebooka jednostavno usporedio - uvijek će biti onih koji će kupiti. "Ako je kava s mlijekom u centru inače 2,5 eura i kafić je pun, onda i knedle mogu biti 15", smatra on. S time se složio još jedan pratitelj: "Ako može prodati po toj cijeni, neka budu i 20 eura".

'Samo nastavite s pohlepom...'

"Tako su dizali cijene u turizmu pa mučak. Samo nastavite s pohlepom, ne može se za jedan dan obogatiti", poručio je ugostiteljima jedan naš čitatelj. Drugi ne vidi čar u ovom jelu i podsjeća kako su knedle "od sirotinjskog jela" postale "ekstra napuhani elitni desert".

Jedan je pratitelj poručio da se germknedla u Austriji na 3100 metara nadmorske visine može pojesti za devet eura. "Eto narode, sami prosudite gdje ćete ih jesti", kaže.

