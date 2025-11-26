Prve kućice na zagrebačkom adventu počele s radom: Pogledajte cijene, možda se iznenadite

Službeno otvorenje zagrebačkog adventa je u subotu, a neke kućice već su počele s radom.

Prema izloženim cijenama, iako nije poznato hoće li se cijene dizati kad počne prava "stvar", cijene su slične, ako ne i niže nego lani.

Top proizvodi, koji su postali nezaobilazni na adventima, hot dog, fritule, germknedle, kobasice i naravno - kuhano vino, djeluju prihvatljivo, ako ćete uzimati bazičnu varijantu.

Dubai germknedla - 15 eura

Za klasične fritule izdvojit ćete pet eura, ali s posebnim dodacima poput pistacije ili šumskog voća cijena ide do 11 eura, germknedle kreću se od šest ili sedam eura pa sve do 15 za Dubai varijantu.

Kuhano vino, dva decilitra je četiri eura, a kuhani gin 4,5 eura.

Hot dog s hrenovkom platit ćete četiri eura, domaću dimljenu kobasicu šest eura, kranjsku kobasicu 5,5 eura, jelenju kobasicu 7,5 eura, a debrecinku 4,5 eura.

Ne preračunavajte cijene u kune!

Ipak, iako se čini da cijene nisu rasle od lani, preporuka je ne preračunavati cijene u neprežaljene kune.