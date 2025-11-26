Pogledajte kako se zabavljaju Riječani: Pažnju privukla dama s crvenim ružem

Manifestacija ''Adventiranje na Rezoluciji'' vraća se 29. studenoga i traje do 3. siječnja, s radnim vremenom do ponoći tijekom tjedna te do dva ujutro petkom i subotom.

Na trgu će ove sezone raditi devet kućica. Concept, Bar Bar, Fiorello, Rakhia Bar, Klub mladih, Tri praščića, Mingle Bells, Masterbar i Costa Bella, svaka sa svojom ponudom zimskih pića i street fooda. Uz gastronomiju, program prati i glazba, a otvorenje predvodi Antonio Krištofić u 20 sati. Zanima vas kako inače izgleda ''Adventiranje na Rezoluciji''? Pogledajte u našoj galeriji na fotografijama Riportala.