SLAVI ROĐENDAN /

Tvrdi da je vještica, astrologiju smatra vjerom, a u Srbiji je na meti kritika: Znate li o kome je riječ?

Proslavljena pjevačica rođena je u Prištini u albanskoj obitelji. Njezina majka Vera Bajraktari je psihijatrica, a otac Besim Sahatçiu je vlasnik kavane.
Foto: Profimedia
Proslavljena pjevačica rođena je u Prištini u albanskoj obitelji. Njezina majka Vera Bajraktari je psihijatrica, a otac Besim Sahatçiu je vlasnik kavane.
1 /24
Rita Ora (pravim imenom Rita Sahatçiu Ora) britanska je pjevačica, kantautorica i glumica albanskog podrijetla, rođena 26. studenoga 1990. u Prištini. Kao jednogodišnjakinja s roditeljima je izbjegla u London zbog ratnih i političkih napetosti, gdje je i odrasla.

Proslavila se 2012. godine radom na hit-singlu “Hot Right Now” DJ-a Fresha, koji je završio na vrhu britanske ljestvice singlova. Ubrzo je objavila i debitantski album Ora, također broj jedan u Ujedinjenom Kraljevstvu, s hitovima “R.I.P.” i “How We Do (Party)”. S drugim albumom Phoenix (2018.) nastavila je niz uspješnica, među kojima su “Your Song”, “Anywhere” i “Let You Love Me”, čime je oborila rekord kao britanska solo izvođačica s najviše top-10 singlova u UK-u.

Širem svjetskom auditoriju dodatno je postala poznata suradnjom s Iggy Azaleom na singlu “Black Widow”, te nastupima u filmskoj franšizi Fifty Shades, gdje glumi Miu Grey. Često je angažirana i kao TV lice – bila je sutkinja ili mentorica u showovima The X Factor UK, The Voice UK, The Voice Australia i The Masked Singer.

26.11.2025.
7:16
Matea Bahovec
Backgrid/backgrid Usa/profimedia
Rita OraRođendani SlavnihAstrologijaSrbija
