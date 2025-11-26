Dubrovnik kao Bangladeš! Plaže se čiste od rane zore: 'To se mora političkim putem riješiti'

Velike količine smeća i plastike nanesene su jakim jugom u Staru gradsku luku, plažu Banje i Porat u Dubrovniku. Kako javlja Dubrovački dnevnik Porat je očišćen od smeća koje je u utorak nanijelo jugo iz Albanije.

Direktor Luke Dubrovnik Željko Raguž bio je jutros na terenu s djelatnicima Čistoće, Luke i vatrogascima koji su čistili Porat budući da je on u nadležnosti Luke.

"Tu smo od 6,30 sati i veliku većinu smo za sad očistili. Kad dođe jugo ovo je postala uobičajena situacija. Čini mi se da ono što kod nas završi na Grabovici, u Albaniji završi u moru. To se mora političkim putem riješiti", poručio je Raguž.

Ile Topuzović, koncesionar plaže Banje, najavio je kako će danas biti očišćena od smeća i ova popularna dubrovačka plaža, a iz Čistoće su za Dubrovački dnevnik potvrdili kako je u tijeku čišćenje gradske luke.

'Veliki pozdrav iz Albanije'

Dubrovčanin Ivuša Brajević prvi je podijelio odvratan prizor na društvenim mrežama. "Veliki pozdrav iz Albanije, a u moru još smeća ko u priči. Banje su prepune", objavio je Brajević.

"Riječ je o problemu koji se godinama ponavlja, kada more donese ogromne količine smeća, najčešće iz Albanije, do naših obala i plaža. Riječ je o međunarodnom pitanju za kojeg je bilo riječi kako će se rješavati i određeni koraci jesu poduzeti, no još uvijek se problem nije u potpunosti riješio", zaključuje.