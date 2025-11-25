Zgodne Zadranke njihale se u ritmu muzike i zapalile publiku: Nije im bilo konkurencije

Prema pisanju eZadra, od 20. do 22. studenoga je u Zadru održana 12. Večer plesne minijature u organizaciji Zadarskog plesnog ansambla u sklopu Plesne sezone i Dana grada. Program je održan u II Palači i Centru za mlade, a sudjelovalo je desetak plesnih skupina te brojni samostalni izvođači. Predstavile su se škole, studiji, udruge i umjetničke organizacije koje djeluju u području plesa, među njima Glazbena škola Blagoje Bersa, Avatar, Gesta, GrowFam, Heelicious, Studio 8, Karolina, Studio I, Kissa, Zadarski plesni ansambl i Trećeprostor. Uz njih su izvedeni i radovi niza pojedinačnih umjetnika.

Festival je zamišljen kao prostor suradnje i razmjene te jačanja lokalne plesne scene. Projekt okuplja profesionalce i amatere, potiče razvoj izvedbenih praksi i publici pruža pregled stvaralaštva u Zadru, a realiziran je uz suradnju Narodnog muzeja Zadar, Koncertnog ureda Zadar i Glazbene škole Blagoje Bersa te podršku Grada Zadra i Zaklade Kultura nova. Zavirite u galeriju i pogledajte kako je to izgledalo.