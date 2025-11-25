Pet godina bez 'malog zelenog'. Geniijalac koji je osvojio sve, osim vlastitih demona

Prošlo je pet godina od odlaska jednog od najvećih nogometaša svih vremena – Diega Maradone. Argentinski virtuoz ostao je u sjećanju kako zbog fenomenalne igre, tako i zbog dogodovština, što na terenu, što izvan njega.

Diego Armando Maradona rođen je 30. 10. 1960. u Lanúsu u Argentini. Rođen je u siromašnoj obitelji u kojoj je otac bio domorodačkog i španjolskog podrijetla, a majka talijanskog i hrvatskog. Već sa šest godina počeo je igrati nogomet za Estrellu Roju, da bi samo godinu dana kasnije prešao u Argentinos Juniors. Tamo je i debitirao u seniorskom nogometu deset dana prije šesnaestog rođendana i postao najmlađi debitant u povijesti argentinske lige. Taj rekord je kasnije srušio njegov budući zet – Sergio Agüero. Nakon pet godina, 166 nastupa i 116 golova u Argentinos Juniorsu, Maradona prelazi u jedan od najvećih klubova u Argentini – Bocu Juniors, gdje nastavlja briljirati. U prvoj i jedinoj sezoni Maradona donosi Boci Juniors titulu s 28 pogodaka u 40 utakmica. Slijedilo je Svjetsko prvenstvo s Argentinom u Španjolskoj i transfer u Barcelonu. Ondje je krenuo njegov uspon, ali i pad.

U Barceloni se Maradona po prvi put istinski pokazao europskoj publici. “Mali zeleni”, kako su ga zvali, stigao je u Barcelonu za rekordnih šest milijuna eura i odmah “zapalio” pozornicu. Kup kralja i Liga kup te prvi pljesak Bernabéua nekom Barceloninom igraču. Tu čast imali su jedino još Ronaldinho 2005. i Andres Iniesta 2015. No, u Barceloni su krenuli i problemi za Diega. Česte ozljede stavljale su ga van terena, a on je to vrijeme provodio kockajući i partijajući. Taj period u Maradonin život donio je i nešto što će ga pratiti do kraja života – kokain. Ni ozljede ni droga nisu ga spriječili da se potuče na utakmici finala Kupa kralja protiv Athletic Bilbaa koji je Barcelona izgubila, nakon čega “Mali zeleni” odlazi iz Barcelone u Napoli te drugi put ostvaruje rekordni transfer. U Napulju ga je dočekalo 75 tisuća “ludih južnjaka” i klub koji je bio gotovo irelevantan u talijanskom nogometu. Novinari su tada pisali kako su navijači bili sigurni da je “spasitelj došao”. I bili su u pravu. Maradona je odmah prirastao srcu navijača, a njegove mane njima su bile plusevi. “Uno di noi” – “Jedan od nas”.

Prvu sezonu Maradona je spasio Napoli od ispadanja iz lige, a drugu doveo do trećeg mjesta. Slijedilo je Svjetsko prvenstvo u Meksiku s Argentinom, koje je Maradona osvojio. Na tom prvenstvu pala su i dva ikonična gola koja će zauvijek ostati u sjećanju svih ljubitelja nogometa. Oba pogotka pala su protiv Engleske, a savršena su metafora Maradone: jedan je prljav i pun mana, a drugi čista umjetnost. Najprije je 165 centimetara visoki Maradona skočio više od svih Engleza i zabio “Božjom rukom”, da bi samo četiri minute kasnije predriblao petoricu engleskih nogometaša i postigao jedan od najljepših pogodaka u nogometu do danas. Slijedila je utakmica protiv Belgije, gdje Maradona također zabija oba pogotka, te finale protiv Njemačke koje Argentina pobjeđuje 3:2 i osvaja drugi naslov prvaka svijeta.

Maradona se nakon toga vratio u svoj Napoli i učinio nezamislivo. Sa svim pouzdanjem sa Svjetskog prvenstva, Argentinac je “zapalio” vatreni jug Italije i donio Napoliju prvu titulu u njihovoj povijesti. U Napulju je Maradona proveo narednih šest godina, uzevši još jedan naslov prvaka, jedan talijanski kup, jedan talijanski superkup i Europsku ligu (tadašnji UEFA kup). Tih je godina Maradona dobio brojne murale po Napulju, ali i kazne zbog korištenja kokaina. Ta mrlja ga je i koštala, te je Napoli napustio 1992. nakon što petnaest mjeseci nije igrao zbog suspenzije nakon što mu je u krvi pronađena droga. Nakon odlaska iz Italije, Maradona je u Europi igrao još i za Sevillu prije nego što se vratio u Argentinu. Najprije je igrao za Newell’s Old Boys, a zatim odradio počasni krug za kraj u Boci.

Tijekom cijele svoje karijere Maradona je bio nevjerojatan igrač, ali problemi s drogom, kockanjem i ženama doveli su ga do ruba. Nekoliko je puta bio na odvikavanju, više je žena tvrdilo da je s njima imao vanbračnu djecu, a za navesti sve anegdote trebalo bi sate i sate. Bio je prijatelj s kubanskim diktatorom Fidelom Castrom, konzultant sinu Muammara Gaddafija i amaterski boksač. Okušao se i kao trener, ali to mu, za razliku od igranja, nije pošlo za rukom. Maradona je preminuo 25. 11. 2020. godine zbog komplikacija nakon operacije. Na ispraćaj su stigli milijuni, a Napolijev stadion San Paolo, na kojemu je postao “vječan”, dobio je novo ime – Stadion Diego Armando Maradona.