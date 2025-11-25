Zbog nje svi prate Seria A i Milan! Sada je potvrdila da je u vezi sa zvijezdom crveno-crnih...

Nakon mjeseci nagađanja, potvrđeno je nogometaš Milana Samuele Ricci i sportska novinarka Eleonora Incardona u vezi su.

Eleonora je prvi put otvoreno progovorila o njihovom odnosu, opisavši ga kao iskren, stabilan i zreo. Pratila je derbi Inter–Milan s tribina, gdje je snimila i kratki video u kojem se Ricci pojavljuje u glavnoj ulozi.

Poznata 34-godišnja TV voditeljica otkrila je da je Riccija upoznala u teškom razdoblju svog života, kada joj je posao bio jedini bijeg. “Sretna sam sa Samueleom. Upoznali smo se kad mi je bilo najteže, a on se pokazao kao osoba snažnih vrijednosti koja je unijela mir u moj život”, istaknula je.

Iako je njihova veza privukla veliko zanimanje javnosti, par i dalje nastoji zadržati privatnost. Povremeno se zajedno pojave na događajima, što odmah izazove medijski fokus.

Ricci se bori za minute u dresu Milana, dok Eleonora nastavlja jačati svoju karijeru sportskog TV lica. Kako kaže, upravo su međusobna podrška i razumijevanje ključ njihovog uspjeha, i u poslu i u ljubavi.