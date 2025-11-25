FREEMAIL
VELIKA TRANSFORMACIJA /

Probudili su se i napravili rez života: Nova frizura potpuno im je promjenila izgled

Foto: Reddit
Transformacije u fizičkom izgledu danas su sasvim uobičajene, kako kod muškaraca, tako i kod žena. Nova frizura, drugačiji stil odjevanja ili promjena imidža često su dovoljni da osoba izgleda gotovo neprepoznatljivo. Nekad je riječ o suptilnim pomacima, a nekad o potezu na sve ili ništa. Ovog puta fokus je na muškarcima koji su se odlučili upravo za tu radikalnu varijantu. U Redditovoj grupi r/bald izdvojeno je 15 hrabrih tipova koji su doslovno preko noći odlučili drastično promijeniti izgled. Umjesto duge, guste ili pažljivo stilizirane kose, uzeli su mašinicu, obrijali glavu do kraja i napravili potez koji mnogi samo razmatraju, ali se rijetki usude. Rezultat? Šokantna, ali iznenađujuće dobra promjena. Mnogi od njih sada djeluju ozbiljnije, samopouzdanije ili potpuno drugačije nego prije - toliko da ih dio okoline u prvi tren vjerojatno ne bi prepoznao.
1 /31
25.11.2025.
10:30
Lorena Motik
Reddit
FrizuraMuškarciKosaPromjena
Najnovije
Najgledanije
Probudili su se i napravili rez života: Nova frizura potpuno im je promjenila izgled