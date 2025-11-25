Sjećate li se Ane Vilenice? Pamtimo je po vrlo poznatoj ulozi, a ovako izgleda danas

Ana Vilenica (47) je hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica. Nakon završene srednje škole u rodnom gradu, upisala je studij glume na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a svoje je formalno obrazovanje zaokružila magistarskim studijem na prestižnoj Royal Central School of Speech and Drama u Londonu.

Tijekom svoje karijere je ostvarila niz zapaženih kazališnih uloga, a kritika i publika posebno su istaknule njezine interpretacije Shakespearovih likova poput Ofelije u „Hamletu“ i Julije u „Mjeri za mjeru“. Široj javnosti postala je poznata po jednoj od svojih najzapaženijih televizijskih uloga, onoj Eve Kralj u sapunici „Dolina sunca“. U siječnju 2024. godine imenovana je ravnateljicom Drame u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci. Danas aktivno radi kao glumica, redateljica i producentica.

Od 2010. godine u vezi je s hrvatskim scenaristom Edijem Mužinom, a dvije godine kasnije par je dobio sina Dujama.