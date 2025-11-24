FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SKANDALOZNA GREŠKA /

Sjećate li se najvećeg gafa u povijesti Miss Universe? Evo kako danas izgleda prava pobjednica

Sjećate li se najvećeg gafa u povijesti Miss Universe? Evo kako danas izgleda prava pobjednica
Foto: Mike Windle/getty Images/profimedia
Pia Alonzo Wurtzbach rođena je 24. rujna 1989. u Stuttgartu u Njemačkoj, a odrasla je na Filipinima.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pia Alonzo Wurtzbach (36) je filipinsko-njemačka je manekenka, glumica i TV voditeljica koja je postala globalno poznata nakon dramatične krune na izboru za Miss Universe 2015. U povijest se upisala kada je voditelj Steve Harvey (68) greškom proglasio Miss Kolumbije pobjednicom, da bi se potom ispravio i objavio da je prava Miss Universe – upravo Pia. Trenutak je obišao svijet i postao jedan od najpoznatijih gafova u povijesti televizije.

Pia je odrasla na Filipinima gdje je još kao dijete započela karijeru u showbiznisu. Glumila je, modelirala i vodila emisije, a čak tri puta se natjecala na nacionalnom izboru Binibining Pilipinas prije nego je konačno pobijedila 2015. i stekla priliku predstavljati Filipine na svjetskoj pozornici.

Nakon osvajanja titule Miss Universe se posvetila humanitarnom radu – posebice kao UNAIDS ambasadorica u borbi protiv HIV/AIDS-a te kao zagovarateljica mentalnog zdravlja i ženskih prava. Godine 2023. udala se za škotskog poduzetnika Jeremyja Jaunceyja (41).

24.11.2025.
13:00
Hot.hr
Mike Windle/getty Images/profimedia
FilipiniMiss UniverseSteve Harvey
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SKANDALOZNA GREŠKA /
Sjećate li se najvećeg gafa u povijesti Miss Universe? Evo kako danas izgleda prava pobjednica