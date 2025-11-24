Sjećate li se najvećeg gafa u povijesti Miss Universe? Evo kako danas izgleda prava pobjednica

Pia Alonzo Wurtzbach (36) je filipinsko-njemačka je manekenka, glumica i TV voditeljica koja je postala globalno poznata nakon dramatične krune na izboru za Miss Universe 2015. U povijest se upisala kada je voditelj Steve Harvey (68) greškom proglasio Miss Kolumbije pobjednicom, da bi se potom ispravio i objavio da je prava Miss Universe – upravo Pia. Trenutak je obišao svijet i postao jedan od najpoznatijih gafova u povijesti televizije.

Pia je odrasla na Filipinima gdje je još kao dijete započela karijeru u showbiznisu. Glumila je, modelirala i vodila emisije, a čak tri puta se natjecala na nacionalnom izboru Binibining Pilipinas prije nego je konačno pobijedila 2015. i stekla priliku predstavljati Filipine na svjetskoj pozornici.

Nakon osvajanja titule Miss Universe se posvetila humanitarnom radu – posebice kao UNAIDS ambasadorica u borbi protiv HIV/AIDS-a te kao zagovarateljica mentalnog zdravlja i ženskih prava. Godine 2023. udala se za škotskog poduzetnika Jeremyja Jaunceyja (41).