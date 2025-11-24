Nema tko se nije okrenuo: Kad vidite što je odjenula ova Zadranka, bit će vam jasno i zašto

Iako su se brojni građani diljem Hrvatske ovih dana probudili pod sniježnim prekrivačem, Zadrani i dalje uživaju u pravim jesenskim danima.

Hladno jutro prorijedilo je uobičajenu gužvu na poluotoku, pa se kroz uske prolaze i među starim kamenim pročeljima osjećao poseban, uspavani šarm kasne jeseni. Lišće se još uvijek opire zimskom dahu, no u zraku već prevladava oštrina nadolazećih hladnih dana.

I dok su mnogi hladnija jutra odlučili provesti unutar vlastita četiri zida, bilo je i onih koje zima nije spriječila da prošetaju gradom, a jedna se djevojka posebno istaknula. Tako je našem fotografu za oko zapela brineta u nesvakidašnjem kaputu koji izgleda kao da je od dva različita kaputa napravila jedan.

Njezin odvažni modni odabir nikako nije prošao nezamijećeno, a tko je još prošetao Zadrom, pogledajte u galeriji koju donosi eZadar.net.hr.