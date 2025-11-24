FREEMAIL
DOMAĆI OBIČAJI /

Kako izgleda zima na Balkanu? Ako ste s ovih prostora, nema šanse da ne razumijete ove fotke

Kako izgleda zima na Balkanu? Ako ste s ovih prostora, nema šanse da ne razumijete ove fotke
Foto: Društvene Mreže
Iako kalendarski još čekamo zimu, prave zimske temperature već su stigle, a u subotu je dobar dio Balkana zabijelio snijeg. Uz klasične zimske radosti, poput driftanja, sanjkanja na vrećama i grudanja, tu su i oni prepoznatljivi balkanski rituali: sarma koja krčka danima, domaće kobasice koje se suše na balkonu, grijanje na sto načina i snalaženje s onim što imaš pri ruci. S društvenih mreža izdvojili smo nekoliko situacija koje savršeno prikazuju što znači prava balkanska zima, a prepoznat će ih svi koji znaju kako je to živjeti na ovim prostorima.
24.11.2025.
14:03
Lorena Motik
Društvene Mreže
BalkanZimaSnijegRadost
