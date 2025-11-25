FREEMAIL
UZDISALI ZA NJOM /

Nekad seks simbol Hollywooda, a danas na meti kritika: Filmsku zvijezdu više nitko ne prepoznaje

Nekad seks simbol Hollywooda, a danas na meti kritika: Filmsku zvijezdu više nitko ne prepoznaje
Foto: Profimedia
Američka glumica i slikarica Kim Novak (92) ostvarila je zavidnu karijeru, a slovila je kao holivudska miljenica 50-ih.
1 /26
Jedna od najvećih zvijezda Hollywooda tijekom 50-ih i nekadašnji seks simbol, Kim Novak (92), primila je nagradu Zlatni lav za životno djelo nakon objave dokumentarnog filma o svom siromašnom djetinjstvu. 

Američka glumica koja se proslavila ulogom u filmu "Vrtoglavica", brojne je iznenadila neprepoznatljivim izgledom. No, ovo nije prvi put da se pronašla na meti kritika zbog podvrgavanja estetskim zahvatima.

Naime, nakon što se glumica pojavila na dodjeli Oscara 2014. godine, sadašnji američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama komentirao da bi Kim trebala tužiti svog plastičnog kirurga. 

Zavirite u galeriju i pogledajte kako danas izgleda Kim Novak!

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na okupljanju njemačkih oldtimera u Zagrebu: Ovo je 'stari' ljepotan...

25.11.2025.
7:00
Hot.hr
Profimedia
Kim NovakEstetski ZahvatiGlumicaAlfred Hitchcock
