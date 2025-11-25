Tko su ljepotice koje su zaludile Zadar? Brinete u uskim kožnim haljinama ukrale show

Zadarski A’mare je u proteklim mjesecima postao jedna od najtraženijih adresa za nezaboravne provode, a ovaj petak na scenu se vraćaju Denis & Denis u sklopu Disco Fever 80s Editiona.

Događaj za koji se prošle godine tražila ulaznica više, započet će s provjerenim repertoarom grupe Denis & Denis, koji uvijek dobro prolazi, dok će DJ Ante Dujić zatvoriti večer setom koji je publika prošli put nagradila punim podijem do samog kraja.

Publika koja je bila na prošlom izdanju Disco Fever-a zna što ih čeka: energičan nastup uživo, vrhunska hrana i atmosfera koja se prepričava još danima nakon, a u našoj galeriji pogledajte kako je izgledalo na Disco Fever 80s Edition 2024. godine.

Galeriju Disco Fever 80s Edition 2024. donosi eZadar.net.hr