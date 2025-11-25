Hrvatski reprezentativac potpuno izgubio živce u Ligi prvaka, situacija prijetila eskalacijom

U susretu petog kola Lige prvaka Benfica je na gostovanju pobijedila Ajax sa 2-0, a cijeli susret za nizozemsku ekipu odigrao je hrvatski reprezentativac Josip Šutalo, koji se nije proslavio.

Ušao je Josip u sukob s protivničkim igračem, a na pri kraju utakmice kod njega je proradila frustracija.

Iako detaljne ocjene za svakog igrača variraju ovisno o izvoru, opći je dojam da Josip Šutalo nije bio izravni krivac za golove, ali se uklopio u sivilo momčadi koja nema rješenja za ozbiljan europski nogomet. Ajax je primio 14 golova u pet utakmica, što je poražavajuća statistika za klub takvog renomea.

Analitičari ističu da je Šutalo često prisiljen "gasiti požare" koje uzrokuje loša igra veznog reda i bekova. S prosjekom od gotovo tri primljena gola po utakmici u Ligi prvaka, teret na stoperima je ogroman. Mediji navode da, unatoč solidnoj igri u izgradnji napada (visok postotak točnih dodavanja), defenzivna stabilnost izostaje.