OPIPLJIVA NEMOĆ /

Hrvatski reprezentativac potpuno izgubio živce u Ligi prvaka, situacija prijetila eskalacijom

Hrvatski reprezentativac potpuno izgubio živce u Ligi prvaka, situacija prijetila eskalacijom
Foto: Pro Shots Photo Agency/ddp Usa/profimedia
Utorak, 25. studenog 2025., trebao je biti prekretnica za AFC Ajax u ovogodišnjem izdanju Lige prvaka, no pretvorio se u još jednu večer za zaborav na Johan Cruijff Areni. U sklopu 5. kola elitnog europskog natjecanja, nizozemski velikan dočekao je portugalsku Benficu tražeći prve bodove u sezoni. U središtu pozornosti hrvatske sportske javnosti bio je Josip Šutalo, standardni branič Ajaxa i hrvatske nogometne reprezentacije, koji je odigrao svih 90 minuta u porazu svoje momčadi rezultatom 0:2.
U susretu petog kola Lige prvaka Benfica je na gostovanju pobijedila Ajax sa 2-0, a cijeli susret za nizozemsku ekipu odigrao je hrvatski reprezentativac Josip Šutalo, koji se nije proslavio.

Ušao je Josip u sukob s protivničkim igračem, a na pri kraju utakmice kod njega je proradila frustracija. 

Iako detaljne ocjene za svakog igrača variraju ovisno o izvoru, opći je dojam da Josip Šutalo nije bio izravni krivac za golove, ali se uklopio u sivilo momčadi koja nema rješenja za ozbiljan europski nogomet. Ajax je primio 14 golova u pet utakmica, što je poražavajuća statistika za klub takvog renomea.

Analitičari ističu da je Šutalo često prisiljen "gasiti požare" koje uzrokuje loša igra veznog reda i bekova. S prosjekom od gotovo tri primljena gola po utakmici u Ligi prvaka, teret na stoperima je ogroman. Mediji navode da, unatoč solidnoj igri u izgradnji napada (visok postotak točnih dodavanja), defenzivna stabilnost izostaje.

25.11.2025.
21:47
M.G.
Pro Shots Photo Agency/ddp Usa/profimedia
AjaxJosip ŠutaloBenficaLiga Prvaka
