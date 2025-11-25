Gvardiol se ošišao! Pogledajte kako sada izgleda: 'Ooo, da Joško! To je to!'

Joško Gvardiol ponovno je privukao pažnju, ovaj put zbog šišanja. Nakon kraće “ekskurzije” s dužom kosom, hrvatski stoper odlučio se vratiti prepoznatljivom izgledu: kratka frizura i brada po kojoj su ga mnogi zavoljeli.

Promjena je brzo odjeknula društvenim mrežama, gdje se navijači već raspravljaju stoji li mu bolje novo-starо izdanje ili bi ipak trebala ostati duga kosa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

No nakon odlaska iz frizerskog salona, Gvardiol se vratio onom pravom nogometnom fokusu. Ove sezone jedan je od ključnih Cityjevih igrača, a u 13 nastupa već je upisao tri asistencije i postao neizostavan dio Guardioline obrane.

POGLEDAJTE VIDEO: Spektakl u najavi uz probleme na obje strane: Barcelona protiv PSG-a za sve sladokusce