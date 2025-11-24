Gvardiol potpuno iskren uoči Lige Prvaka: 'Prošle sezone nisam mogao spavati'

Manchester City u srijedu dočekuje Bayer Leverkusen u petom kolu Lige prvaka. Engleski prvak trenutačno je četvrti u skupini s deset bodova, dok se njemačka momčad nalazi na dnu s pet bodova. Susret je na konferenciji za medije najavio hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol, koji je govorio o sezoni, formi momčadi i ambicijama u Europi.

Gvardiol je odbacio ideju da City bolje izgleda u nokaut-utakmicama nego u prvenstvu.

„Ne mislim da je lakše igrati kup-utakmice. Radimo jako dobro u svim natjecanjima. Ne igramo sami, liga je puna vrhunskih momčadi, a gostovanja su posebno teška. Kod kuće se osjećamo snažnije, ali mentalno smo spremni za svaki izazov,“ poručio je branič.

Dodao je i kako vjeruje da je najteži dio sezone sada iza njih: „Sezona je duga, ali vjerujem da će odsad sve biti lakše.“

Arsenal nakon pobjede nad Tottenhamom bježi Cityju sedam bodova, no hrvatski reprezentativac inzistira da je još prerano za velike zaključke.

„Prije dva-tri mjeseca bili smo u puno goroj situaciji. Ostalo je mnogo utakmica, moramo ići korak po korak i ostati mentalno svježi. Sve će se vidjeti na kraju.“

Naglasio je i važnost zdravog kadra: „Sretan sam što smo svi dostupni. Kada igraš svaka tri dana, ritam je brutalno težak i treba nam cijela momčad.“

Gvardiol je otvoreno priznao da mu je prošla sezona bila najteža u karijeri.

„Bila je to najgora sezona koju sam odigrao. Nisam mogao spavati, pokušavao sam pomoći ekipi, ali ništa nije išlo kako treba. Drago mi je da je to iza mene. Nova utakmica svaka tri dana natjera te da zaboraviš loše trenutke. Sad je situacija puno bolja.“

Na kraju je poručio ono što navijači najviše žele čuti.

„Pun sam ambicije. Još sam mlad i naravno da želim osvojiti Ligu prvaka. Znamo koliko je teško, sudjeluju najbolji klubovi svijeta, ali jednog dana, volio bih vidjeti taj trofej u svojim rukama.“

