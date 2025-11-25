FREEMAIL
LUDNICA LIGE PRVAKA /

Poslastica u Londonu, teški izazovi za Gvardiolov City i Borussiju Nike Kovača

Poslastica u Londonu, teški izazovi za Gvardiolov City i Borussiju Nike Kovača
Foto: Profimedia

Tekstualni prijenos utakmica Lige prvaka od 21 sat pratite UŽIVO na portalu Net.hr

25.11.2025.
19:34
Sportski.net
Profimedia
Liga prvaka, peto kolo
25. 11. 2025.
21.00
0
Chelsea
 
:
0
Barcelona
 

Manchester City - Bayer Leverkusen 0:0

Borussia Dortmund - Villarreal 0:0

Marseille - Newcastle 0:0

Napoli - Qarabag 0:0

Slavia Prag - Athletic Bilbao 0:0

Bodo/Glimt - Juventus 0:0

Liga prvaka stigla je do petog kola, a u programu za utorak novih je devet utakmica od kojih su dvije u ranijem terminu, a preostalih sedam od 21 sat. 

- Na poluvremenima utakmica u ranijem terminu pao je samo jedan gol, Benfica vodi u Amsterdamu od šeste minute golom Dahla. Gol OVDJE

NAJAVA

Šlager večeri je okršaj na Stamford Bridgeu gdje je Chelseaju stigla Barcelona, a u akciji je i hrvatski dvojac. Niko Kovač na klupi Borussije Dortmund dočekuje Villarreal, dok će Joško Gvardiol s Manchester Cityjem na Etihadu igrati protiv Bayer Leverkusena. 

U ranijem terminu Josip Šutalo s Ajaxom igra potiv Benfice Franje Ivanovića, a u tom terminu igra se i susret Galatasarayja i Royale Uniona. 

Liga PrvakaUživoBarcelonaChelsea
