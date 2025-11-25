Poslastica u Londonu, teški izazovi za Gvardiolov City i Borussiju Nike Kovača

Liga prvaka, peto kolo 0 Chelsea : 0 Barcelona

Manchester City - Bayer Leverkusen 0:0

Borussia Dortmund - Villarreal 0:0

Marseille - Newcastle 0:0

Napoli - Qarabag 0:0

Slavia Prag - Athletic Bilbao 0:0

Bodo/Glimt - Juventus 0:0

Standings provided by Sofascore

Liga prvaka stigla je do petog kola, a u programu za utorak novih je devet utakmica od kojih su dvije u ranijem terminu, a preostalih sedam od 21 sat.

- Na poluvremenima utakmica u ranijem terminu pao je samo jedan gol, Benfica vodi u Amsterdamu od šeste minute golom Dahla. Gol OVDJE.

NAJAVA

Šlager večeri je okršaj na Stamford Bridgeu gdje je Chelseaju stigla Barcelona, a u akciji je i hrvatski dvojac. Niko Kovač na klupi Borussije Dortmund dočekuje Villarreal, dok će Joško Gvardiol s Manchester Cityjem na Etihadu igrati protiv Bayer Leverkusena.

U ranijem terminu Josip Šutalo s Ajaxom igra potiv Benfice Franje Ivanovića, a u tom terminu igra se i susret Galatasarayja i Royale Uniona.