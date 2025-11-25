Najpoznatija dubrovačka plaža zatrpana smećem, pogledajte ove prizore

Najpoznatija dubrovačka plaža Banje danas je zatrpana smećem, a prizor je prvi na društvenim mrežama podijelio Dubrovčanin Ivuša Brajević.

Foto: Ahmet Kalajdžić/Dubrovački Dnevnik

"Veliki pozdrav iz Albanije, a u moru još smeća ko u priči. Banje su prepune", objavio je Brajević. Veliku fotogaleriju i video prizora koji nisu baš sjajna dubrovačka razglednica donosi Dubrovački dnevnik.

Foto: Ahmet Kalajdžić/Dubrovački Dnevnik

"Riječ je o problemu koji se godinama ponavlja, kada more donese ogromne količine smeća, najčešće iz Albanije, do naših obala i plaža. Riječ je o međunarodnom pitanju za kojeg je bilo riječi kako će se rješavati i određeni koraci jesu poduzeti, no još uvijek se problem nije u potpunosti riješio. pune", objavio je Brajević.

Foto: Ahmet Kalajdžić/Dubrovački Dnevnik

