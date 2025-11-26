FREEMAIL
'THE BEST' /

Tina Turner danas bi imala rođendan: Evo kako je kraljica rocka izgledala u mladosti

Koža, minjaci, šljokice, krzno: Pogledajte modna izdanja kraljice rocka kroz godine
Foto: Profimedia
Tina Turner (rođena Anna Mae Bullock 26. studenog 1939. u Nutbushu, Tennessee) bila je američko-švicarska pjevačica i ikona koju često nazivaju kraljicom rock ‘n’ rolla.
Tina Turner (rođena Anna Mae Bullock 26. studenog 1939. u Nutbushu, Tennessee) bila je američko-švicarska pjevačica i ikona koju često nazivaju kraljicom rock ‘n’ rolla. Odrasla je u siromašnoj obitelji, a kao tinejdžerica se preselila u St. Louis, gdje je uronila u R&B scenu i upoznala glazbenika Ike Turnera. 

S Ikeom je prvo nastupala u njegovom bendu Kings of Rhythm, a zatim su postali duo Ike & Tina Turner, poznat po eksplozivnim nastupima i hitovima poput “River Deep – Mountain High” i “Nutbush City Limits” (koju je sama napisala o svom rodnom mjestu). Iza sjaja na pozornici skrivao se težak, nasilan brak.

Nakon razvoda dugo je gradila solo karijeru, a veliki povratak uslijedio je 1980-ih albumom “Private Dancer” (1984.) i megahitom “What’s Love Got to Do with It”, koji joj je donio Grammy i status globalne zvijezde. Slijedili su hitovi “Private Dancer”, “We Don’t Need Another Hero”, “The Best” i velike svjetske turneje – u Guinnessovoj je knjizi rekorda zabilježena po jednom od najvećih solo koncerata, s oko 180 tisuća posjetitelja.

 

26.11.2025.
6:03
Matea Bahovec
Str/keystone-sda-ats Ag/profimedia
Tina TurnerRockSmrtRođendani Slavnih
Tina Turner danas bi imala rođendan: Evo kako je kraljica rocka izgledala u mladosti