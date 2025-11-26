Zanosna olimpijka ukrala pažnju na dodijeli nagrada za sport: Bogata karijera pa vojska i obitelj

Lucija Zaninović, jedna od najistaknutijih hrvatskih taekwondoašica, ostvarila je iznimne rezultate tijekom svoje bogate sportske karijere, a nakon povlačenja s tatamija posvetila se obiteljskom životu i profesionalnim obvezama u Hrvatskoj vojsci.

Njezina sportska postignuća svrstavaju je u sam vrh hrvatskog sporta. Ključni trenutak njezine karijere bila je brončana medalja na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine u kategoriji do 49 kg. Uz olimpijsko odličje, Lucija je dominirala europskim taekwondoom, osvojivši tri naslova europske prvakinje (Sankt Peterburg 2010., Manchester 2012., Baku 2014.) te broncu u Montreuxu 2016. godine.

Na svjetskoj sceni također je ostavila dubok trag. Osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 2013. u meksičkoj Puebli. Posebno se ističe njezin uspjeh iz 2014. godine kada je osvojila zlato na Grand Prixu u Astani, što je bilo prvo povijesno zlato za Hrvatsku na tom prestižnom natjecanju, a iste je godine slavila i na Grand Prix Mastersu u Meksiku. Za svoja postignuća, još davne 2011. godine nagrađena je i državnom nagradom za sport "Franjo Bučar".

Nakon nastupa na Olimpijskim igrama u Riju 2016., Lucija se povukla iz aktivnog natjecanja te su njezin život nakon karijere obilježile nove, obiteljske uloge. Krajem 2017. godine rodila je sina, a u srpnju 2020. godine kćer, čime je fokus prebacila na majčinstvo i obitelj.

Uz obiteljski život, Lucija Zaninović profesionalno je vezana uz Oružane snage Republike Hrvatske. Pripadnica je Hrvatske vojske još od ožujka 2011. godine, temeljem sporazuma o suradnji između Ministarstva obrane i Hrvatskog olimpijskog odbora, te je taj status zadržala i nakon završetka natjecateljske karijere.