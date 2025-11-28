FREEMAIL
REPOVI AFERE 'ADVENT' /

Tajne mjere, tajne optužbe, tajni papir: Je li Milanovićeva kandidatkinja ‘kompromitirana’?

Tajne mjere, tajne optužbe, tajni papir: Je li Milanovićeva kandidatkinja ‘kompromitirana’?
Foto: Rtl Danas

28.11.2025.
20:25
Ana Mlinarić
Rtl Danas
Je li kandidatkinja predsjednika Zorana Milanovića za šeficu Vrhovnog suda kompromitirana jer je, sumnja se, bivšem suprugu dojavila da je pod tajnim mjerama? 

Zastupnici su vidjeli izvješće USKOK-a o tome, ali su se obvezali na šutnju. A hoće li Mirtu Matić podržati vladajući? Premijer Andrej Plenković danas suprotno govori od predsjednika i kaže da nema nikakvog dogovora. Više pogledajte u prilogu

 

Vrhovni SudZoran MilanovićAndrej Plenković
