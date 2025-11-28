Tajne mjere, tajne optužbe, tajni papir: Je li Milanovićeva kandidatkinja ‘kompromitirana’?

Je li kandidatkinja predsjednika Zorana Milanovića za šeficu Vrhovnog suda kompromitirana jer je, sumnja se, bivšem suprugu dojavila da je pod tajnim mjerama?

Zastupnici su vidjeli izvješće USKOK-a o tome, ali su se obvezali na šutnju. A hoće li Mirtu Matić podržati vladajući? Premijer Andrej Plenković danas suprotno govori od predsjednika i kaže da nema nikakvog dogovora. Više pogledajte u prilogu