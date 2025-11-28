Politolog i branitelj o Thompsonovoj prijetnji Tomaševiću: 'Trebala je reagirati policija'

Sukob hrvatskog ekstremno-desničarskog kantautora Marka Perkovića Thompsona i lijevo-liberalnog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića kulminirao je prije nekoliko dana pjevačevim pozivom vodećeg političara glavnoga grada RH „na razum“, ili će on i ostali ratni veterani, kao što je rekao, „povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti“, piše Deutsche Welle.

Otada u hrvatskoj javnosti traje intenzivna rasprava o istinskoj prirodi te najave. Mnogi smatraju da je posrijedi (ne)uvijena fizička prijetnja, a sam Perković nije se više osobno izjašnjavao, ni reinterpretirao vlastitu izjavu.

Podsjećamo: on je Tomaševiću zamjerio na odluci da mu zabrani planirani, ali neugovoreni treći veliki zagrebački koncert u nizu. Prvi je održan početkom prošlog srpnja, a s njim je bio službeno ugovoren i drugi koji bi se imao održati krajem ove godine.

No zagrebački je gradonačelnik nedavno odlučio toj estradnoj zvijezdi uskratiti mogućnost daljnjeg nastupanja zbog korištenja ustaškog pozdrava „Za dom spremni!“ na početku jednog njegova hita s početka 90-ih godina 20. stoljeća, tj. iz ratnog vremena. Jasno, to je također bilo izazvalo javnu diskusiju o primjerenosti zabrane.

Opet šatori i prijetnja bombom?

Marku Perkoviću nisu strane zabrane nastupa. Štoviše, po zapadno-europskim državama su za njega od nekog trenutka postale nekom vrstom pravila, ali u Hrvatskoj se dosad s tim suočio samo u Puli. Ipak, proteklih dana hrvatski medijski komentatori i političari najviše se bave dešifriranjem spomenute njegove najave, a mnogi ih uzimaju veoma ozbiljno u obzir.

„Svejedno nisam uočio da je netko postavio pitanje, kako to da se vladajuće strukture uopće ne osvrću na takvu prijetnju? Barem da se razjasni, je li to zaista prijetnja, ili nema razloga za uznemirenost velikog dijela javnosti", rekao je za DW politolog Ivan Šiber.

Šiber smatra da je u ovom slučaju trebala reagirati i policija, te pozvati Perkovića na razgovor, kao što bi se očekivalo da hrvatski političari na vlasti iskažu čvrst stav o svemu tome. „Apsolutno je glupo i štetno da se ne reagira nikako“, drži on, „dok Hrvatska bruji o stupnju ozbiljnosti prijetnje fizičkom silom“.

Pritom se najviše spominje mogućnost novog okupljanja tzv. šatoraša – predstavnika ratnoveteranskih udruženja koji su 2014. godine „kampirali“ ispred Ministarstva branitelja RH, vršeći pritisak na tadašnju vlast lijevog centra prijetnjama detoniranjem tamo donesenih plinskih boca.

Estradno slavljenje ustaškog klanja

„Naime, sukob je realan, jer se ovdje konfrontiraju dva povijesno suprotstavljena naslijeđa“, nastavlja Šiber, professor emeritus Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, ciljajući na ogled ideoloških pozicija antifašizma i (pro)fašizma.

Perkovićeva sklonost potonjoj ideologiji seže u vrijeme hrvatskog Domovinskog rata od prije tri desetljeća - bar što se tiče javnog iskazivanja stajališta - i ne svodi se samo na jedan uvodni stih iz ranih njegovih radova. Po raznim iskazima, ali i svojedobnome vlastitom priznanju, znao je kasnije u toj deceniji izvoditi i pjesmu „Jasenovac i Gradiška Stara".

U njezinim strofama eksplicitno se slavi ustaško klanje Srba u Drugom svjetskom ratu, a Marko Perković nije do ovog stoljeća skrivao ni privrženost liku Ante Pavelića, vođe ustaša, hrvatskih fašističkih kvislinga i štićenika Sila osovine. On je to u biti počeo negirati ili prikrivati tek kasnije, suočen s političkim osudama u inozemstvu.

„No zapitajmo se, tko sve danas podržava ekstremne desničarske struje u nas? 'Okidač' je bila odluka hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da koalira s krajnjom desnicom, što je bio jedan od rijetkih presedana u Europi pa je on postao i talac toga“, mišljenja je Ivan Šiber.

Ovaj utemeljitelj kolegija političke psihologije u Hrvatskoj, dodaje kako mu je neshvatljivo da Plenković povrh svega nije reagirao na izjavu lidera svojih koalicijskih partnera s ekstremne desnice o tome da Zagreb 1945. godine „nije oslobođen“.

To se zbilo ljetos, na 80. godišnjicu oslobođenja Zagreba i Hrvatske od fašističkog i nacističkog režima. Uz prihvaćanje „djelomične“ legalnosti ustaškog pozdrava - čemu je uvelike kumovao upravo Marko Perković Thompson - hrvatski premijer tako je dopustio faktičnu reanimaciju jedne već poražene i osuđene zločinačke ideologije.

A gdje je tu Plenković?

„Ako su oni koji su za tim pozdravom posegnuli u Domovinskom ratu i imali najbolje namjere za obranu ove zemlje od srpske agresije, a vjerujem da jesu, to ne znači da su i te ostale vrijednosti poput ustaškog pozdrava bile, kamoli ostale prihvatljive“, zaključuje Šiber.

Drži kako se oko toga ne smije imati dvojben stav, naročito kad je riječ o državnoj vlasti. Po njegovu se mišljenju nipošto ne mora sve to prihvatiti u istom „paketu“, a koji generira današnju političku krizu s povlađivanjem profašističkim strujanjima i u krajnjoj liniji kompromitira samo naslijeđe Domovinskog rata.

A o mogućnosti fizičkog te nasilnog očitovanja „radikalnijih poteza“ o kojima govori Perković, za DW se oglasio i Pavle Kalinić, politolog i stručnjak za sigurnost, kao i hrvatski veteran iz Domovinskog rata. On tvrdi kako se realno nema što radikalnog doista očekivati, a odmah zatim pridružuje se kritičarima držanja Tomislava Tomaševića ovom prilikom, kojih u ovom slučaju ne nedostaje niti među formalno ljevičarski nastrojenim medijskim analitičarima.

„Tomašević se jednostavno zapetljao, dok Marko Perković iskorištava njegovu nesposobnost za svoje reklamne svrhe. Jer nema se tu što zabranjivati, ako država nije zabranila neki sadržaj“, uvjeren je Kalinić.

Blef, ali sa katastrofalnim posljedicama

Na pitanje za usporedbu s Pulom, on inzistira na tome da je Perkoviću tamo bio zabranjen koncert generalno, a ovdje suštinski jedna pjesma, odnosno stih. Ipak, napominjemo da su se i tada predstavnici Grada Pule nedvosmisleno izjasnili o proustaškim pjevačevim stajalištima kao razlogu zabrane nastupa.

Pavle Kalinić nadalje procjenjuje da stvarne opasnosti u pjevačevoj najavi nema, nego je pored marketinga na stvari tek probni balon: „To je samo blef, kao što je i sve nalik tome zadnjih 30 godina bio blef. No ukupni rezultat sveg toga blefiranja jest u međuvremenu milijun iseljenih Hrvata.“

„Šatoraši su iza sebe imali HDZ, a danas je ta stranka na vlasti. Zato nema ozbiljne, masovne organizacije iza ovih Perkovićevih riječi. Tom prilikom je nje definitivno bilo, pa je jedan od šatoraša, Tomislav Medved, kasnije postao ministar branitelja i to je dan-danas“, izjavio je Kalinić za DW.

Konačno, na pitanje o daljnjim reakcijama državne vlasti, kojoj bi itekako mogle odgovarati neprilike po zagrebačku gradsku vlast, odgovorio nam je kako smatra da je HDZ ionako stranka pokorna prvenstveno Bruxellesu. Uvjeren je stoga da će se i Andrej Plenković ponijeti „kako mu nalože“.

