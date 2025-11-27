Uzburkali se duhovi nakon izjave Thompsonove supruge: 'Nitko vam ne brani pjevati, ali...'

Supruga hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona (59), Sandra Perković posljednjih je mjeseci aktivna na društvenim mrežama, gdje komentira aktualna događanja vezana uz njegovu glazbenu karijeru. Nedavno se osvrnula na odluku zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića (43) o zabrani Thompsonovog koncerta u Areni Zagreb 28. prosinca. Zanimljivo je da je ubrzo nakon, objavu obrisala.

Uz dijeljenje Thompsonovog videa, Sandra je poručila:

"E ne možete tako... Pa je li moguće da 30 godina nakon rata se još uvijek borimo? Pjevat ćemo ljudi... Pjevat ćemo."

Komentari čitatelja Net.hr-a

Naši čitatelji su brzo reagirali, a njihovi komentari na Facebooku su pokazali različite stavove prema cijeloj situaciji. U nastavku donosimo neke od komentara.

"Treba gledati u budućnost, a ne se stalno vraćati u prošlost."

"Bravo... Thompsone čestitam ti što imaš pravu ženu koja je uz tebe."

"Jedini koji se u ovoj priči nije maknuo od rata je njezin muž. Već 30 godina pjeva o ratu."

"Bravo."

"Nitko vam ne brani pjevati, ali promoviranje ustaštva nije prihvatljivo."

"Pjevat ćemo!"

Podsjetimo da je Thompson nedavno u svojoj objavi kritizirao odluku gradonačelnika.

''Zagrebački gradonačelnik potvrdio je odluku da mi ne dopušta nastup 28. prosinca u Areni Zagreb. Ta odluka, donesena bez jasnog i razumnog obrazloženja, usporediva je s ponašanjem šerifa s Divljeg zapada. Ovdje se zapravo radi o nepoštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske, jer gradonačelnik ignorira odluke hrvatskih sudova. Hrvatski veterani, među kojima sam i ja, izborili su se za neovisnu Republiku Hrvatsku i znat će odgovoriti na svaki napad na njezin pravni poredak", rekao je u objavi i dodao:

"Još jednom pozivam gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštovanje pravnog sustava Republike Hrvatske. U protivnom ćemo biti prisiljeni posegnuti za radikalnijim potezima, koji mu se možda neće svidjeti.''

Održana konferencija za medije

Jučer se održala i konferencija za medije nakon intenzivne prepirke Tomaševića i Thompsona oko koncerta u Areni Zagreb.

Thompsonov menadžer, Zdravko Barišić rekao je da im nije jasno kome smeta tih 18.600 ljudi koji bi 28. prosinca došli u Arenu Zagreb.

"Nama se kao organizatoru ne dopušta da živimo i radimo. Mi smo tu zato što smo diskriminirani. Gospodine gradonačelniče, ne branite Thompsonu, nego svojim sugrađanima. Dajte razum uključite, preispitajte svoje odluke i donesite zakonsku i legitimnu", naglasio je Barišić.

Novinari su upitali Barišića hoće li možda povesti referendum za opoziv gradonačelnika Tomaševića.

"Ovisno od ponašanja gradonačelnika Tomaševića primjenjivat ćemo sva druga pravna i legalna sredstva, o njemu ovisi koja će to biti", rekao je Barišić.

Tim Marka Perkovića Thompsona održao je konferenciju za medije koja je trajala gotovo sat vremena i 20 minuta. Presica se održala u zagrebačkom hotelu Zonar. Cijelu konferenciju mogli ste uživo pratiti na portalu Net.hr. Kronologiju 'rata' između Thompsona i Tomaševića čitajte OVDJE.

