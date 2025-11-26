Zimske olimpijske igre: Snijeg bez kemikalija i preuređenje amfiteatra starijeg od rimskog Koloseuma

Iako se ceremonija paljenja olimpijske baklje na Olimpu ovih Zimskih olimpijskih igara neće održati, jedna druga povijesna lokacija bit će iskorištena za nadolazeće Zimske paraolimpijske igre u Milanu i Cortini.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Renovacija objekta starijeg od rimskog Koloseuma

Amfiteatar Arena di Verona, star 2000 godina, ugostit će svečano otvaranje Paraolimpijskih igara. Za tu prigodu bit će preuređen i u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom prije početka Zimskih paraolimpijskih igara u Milanu i Cortini, dok organizatori 100 dana do početka Igara naglašavaju važnost ostavštine. Preuređenje uključuje ugradnju lifta i toaleta u građevinu stariju od rimskog Koloseuma. Glavni izvršni direktor Milano-Cortina 2026, Andrea Varnier, opisao ju je kao „simbol naših Paraolimpijskih igara“, priznavši da su neki tradicionalisti projekt također ocijenili kao čin „blasfemije“, prenosi The Guardian.

„Odluka da se ceremonija otvaranja održi u Areni u Veroni nije samo estetska, iako, naravno, želimo predstaviti takvu ljepotu“, rekao je Varnier. „Ali bila je to i ideja da se arena učini pristupačnom — ne samo sama arena, nego i cijela ruta od željezničke stanice do lokacije.

„Sada će se ugraditi lift, što je za puriste klasičnih spomenika gotovo blasfemično — ugraditi lift u rimski amfiteatar. Ali sada će on biti tamo. I smatramo da je to dio promjena. To je također vrlo snažna poruka.“ Varnier je rekao da će obnova Arene, koja je koštala 20 milijuna eura, biti jedan od ključnih elemenata ostavštine Igara, uz proširenje pristupačnog javnog prijevoza te financiranje obrazovanja i treninga u zimskim para-sportovima. Nada se da će te mjere potaknuti razvoj zimskih para-sportova u onome što je priznao da je „zahtjevno“ okruženje.

Razmišljaju o budućnosti

U još jednoj inicijativi, koja će se primjenjivati i na Zimske olimpijske i na Paraolimpijske igre, Varnier je obećao da će se „kritičan“ proces proizvodnje umjetnog snijega provoditi bez korištenja kemikalija. „Svjesni smo da, s klimatskim promjenama, zasnježivanje postaje ključno“, rekao je. „Ali novi sustav koji smo uveli omogućuje nam korištenje vode bez štete za lokalni ekosustav, a nova oprema za proizvodnju snijega koristi samo vodu. Nikakve kemikalije ne dodaju se u našim tehnologijama zasnježivanja. Dakle, to je pravi snijeg, iako je proizveden umjetno.“

Zimske paraolimpijske igre okupit će sportaše iz 50 zemalja koji će se natjecati u šest para-sportova: alpskom skijanju, biatlonu, skijaškom trčanju, hokeju na ledu, snowboardu i curlingu u kolicima. Varnier nije želio otkriti broj prodanih ulaznica, ali je priznao da na tom području još ima posla.

„Gledatelji su trenutno fokusirani na Zimske olimpijske igre, što je pomalo nesretno, jer bismo voljeli da prodaja ulaznica ide paralelno“, rekao je i nadadao kako je uvijek bilo tako i da je teško razbiti taj zadatak. Na pitanje što bi po njegovu mišljenju Igre učinilo uspješnima, Varnier je rekao: „Na neki način već jesu uspjeh zbog ostavštine koju ćemo ostaviti, to nikada neću prestati naglašavati.“

„Razvijati zimske sportove zahtjevnije je i toga smo svjesni“, rekao je. „Znamo da složeno okruženje to čini još izazovnijim. Ali nadamo se da ćemo dodati još jednu malu ciglu u širenje ovog pokreta kako bi postao još veći i prisutniji za sve.“

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajinka Sadurska postavila čak osmi svjetski rekord: 'Nije bilo nimalo lako, ali se isplatilo'