Loše vrijeme poremetilo planove za zimske olimpijske igre. Ništa od tradicije

Loše vrijeme prisililo je organizatore da promijene planove paljenja olimpijskog plamena uoči Zimskih olimpijskih igara koje će se održati u Milanu i Cortini početkom godine.

Plan je bio da se plamen pali u drevnom gradu Olimpiji na grčkom poluotoku Peloponezu, no zbog vremenskih nepogoda ceremonija će biti premještena u srijedu u Arheološki muzej Olimpije, priopćio je Grčki olimpijski odbor. Premještanje je potrebno kako bi se osigurala sigurnost gostiju i održalo dostojanstvo ceremonije, priopćili su Grci, jer se na poluotoku Peloponezu očekuje nestabilno vrijeme, s jakim vjetrovima, a moguće čak i s kišom i olujama. To će učiniti tradicionalno paljenje olimpijskog plamena na otvorenom pomoću ogledala i sunčeve svjetlosti nemogućim. U takvim slučajevima zamjenski plamen pali se u danima prije događaja u posebnoj baklji.

Službeni plamen zatim se pali od te baklje, a potom se u štafeti nosi do grada domaćina Olimpijskih igara. Loša vremenska prognoza veliko je razočaranje za ljubitelje ceremonije, jer se obično nekoliko tisuća ljudi okupi na terasastim padinama koje okružuju drevni stadion u Olimpiji kako bi uživo pratili događaj. Sada će organizatori čak morati odbiti neke od već pozvanih gostiju zbog vrlo ograničenog kapaciteta muzejske zgrade. Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini održat će se od 6. do 22. veljače sljedeće godine.

