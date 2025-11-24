Imoćani napravili spektakl na snijegu: Igrali svoj tradicionalni sport i postali pravi hit

Snijeg je u subotu zabijelio dobar dio Hrvatske. Djeca su odmah iskoristila priliku za sanjkanje, grudanje i prve zimske igre, a ni neki odrasli nisu ostali ravnodušni, njima je snijeg bio savršena pozornica za malo zabave i dobrog humora.

Tako su se posebno istaknuli Imoćani, koji su odlučili pokazati da ih ni zimski uvjeti ne mogu odvojiti od omiljenog, tradicionalnog “sredozemnog sporta” - boćanja. Njihov video na Instagram profilu Imockicrnjaci, u kratkom je roku privukao tisuće korisnika društvenih mreža i nasmijao sve koji su ga pogledali.

Zimska radost

Dok je mjesto bilo potpuno prekriveno snježnim pokrivačem, a pahulje su i dalje padale, ekipa se okupila na boćalištu.

Umjesto da odustanu zbog hladnoće, mladići su bez problema zakoračili na snijeg, uzeli kugle u ruke i krenuli s igrom kao da je usred proljeća. Bacali su boće, mjerili tko je bliže bulinu i međusobno se nadmetali, a hladnoća im, sudeći po atmosferi, nije nimalo smetala.

"Samo nam recite da smo ludi", napisali su u opisu objave.

Korisnici umiru od smijeha

Korisnici društvenih mreža doslovno su umirali od smijeha, a komentari su bili prepuni oduševljenja. Mnogi su ih, naravno u pozitivnom duhu i kroz šalu, nazvali ludima, legendama i pravim Imoćanima.

"Ma nitko vam ravan nije. Živjeli", "A jesu ludi. Kugle sve iste boje", "Volio bih znati iz čijih ste kuća? Kako vas zovu po kući? Koje vam je pleme?" pisali su.