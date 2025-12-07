Zdenka Kovačiček o nezaboravnim trenucima: Otkriva tko su joj glazbene ikone i kakva je baka

U EMISIJI MAGNET /

U današnjoj emisiji MagNet, voditeljica Nikolina Pišek razgovara s jedinstvenom Zdenkom Kovačiček, umjetnicom koju s razlogom nazivaju mamom hrvatskog rocka. Svojim glasom obilježila je jazz, rock, blues, gospel i pop, a samu je uspoređuju s Dinah Washington i Janis Joplin. Karl Lagerfeld njezin je glas uvrstio na Chanel reviju, pa voditeljica u najavi ističe: "To nije samo karijera, to je kulturni fenomen. Sa mnom je, tko drugi nego, Zdenka Kovačiček."

Zdenka joj zahvaljuje riječima: "Nije li to malo pretjerano?", a u razgovoru otkriva kako gleda na dugovječnost svoje karijere, prolazak vremena i činjenicu da i dalje nastupa s odličnim bendom. Posebno govori o novom albumu nakon 19 godina, nominiranom za rock album godine.

Trenuci koji su obilježili karijeru

Prisjetit će se i nastupa u klubovima gdje su svirali svjetski velikani poput Ray Charlesa, a osvrnut će se i na pjesmu “Elektra”, snimljenu 1978., koja je tek desetljećima kasnije zasjala zahvaljujući Chanel reviji 2018. godine. O tom trenutku kaže: "Čuje se moj glas. I to ona četvrta oktava, valjda mu se to svidjelo, a tek poslije je meni došlo do mozga da je to ogromna stvar."

O ulozi bake i preferencijama

Kovačiček otkriva i detalje o privatnom životu te blagdanskim navikama: Iako ne voli peći kolače, blagdane sve više voli zbog unuka: "Sad sve više volim te praznike zbog mog unuka od četiri godine. I njemu je posvećeno sve." A kada joj kaže "Baka, meni se sviđaju sve tvoje pjesme", priznaje, to su komplimenti koji se pamte.

Govori i o autobiografiji "Slobodna kao mačka", u kojoj definira svoj životni stav: "Ta moja želja za slobodom, za autentičnošću, liči na prirodu mačke. Mačka je svoja." Na kraju, Zdenka kroz niz kratkih pitanja bira između Chanela i Lisinskog, vinila i streaminga, jazz kluba i rock stadiona te otkriva glazbene ikone koje je inspiriraju — ali i opisuje samu sebe u tri riječi.

