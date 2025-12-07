Ponovno uživajte u omiljenim epizodama 'Večere za 5' s ekipom iz Varaždinske i Međimurske županije!

Idući tjedan ponovno se prikazuju omiljene epizode najdugovječnijeg kulinarskog showa 'Večera za 5', i to iz tjedna u kojem su se za glavnu nagradu borili domaćice i domaćini iz Varaždinske i Međimurske županije. Prva je kuhala Dunja Suhanek, a u goste su joj stigli Zlatko Kovač, Mario Kostel, Ivana Baturić Makovac i Dinko Šimenc.

Asistentica voditelja proizvodnje Dunja Suhanek ugostit će protukandidate u svom domu u Varaždinu. Dunja se u 'Večeru za 5' prijavila zbog dobre zabave i novog iskustva, ali i na nagovor supruga Tomislava, koji je također sudjelovao u emisiji sudjelovao.

Foto: Večera Za Pet/rtl

Upravo je zahvaljujući 'Večeri za 5' Dunja upoznala supruga Tomislava, s kojim su je povezale društvene mreže i komentari vezani uz njegovo sudjelovanje u emisiji. Majka je trojki te ponosna baka, a slobodno vrijeme najradije provodi u društvu svoje obitelji te druženju s prijateljima. Ljubiteljica je kontinentalne kuhinje i mesnih jela pa će se vjerojatno upravo takvom kuhinjom predstaviti ekipi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ugostitelj i poduzetnik Zlatko Kovač ugostit će ekipu drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' u svom Nedelišću. U emisiju se prijavio zbog dobre zabave, a uz brojne aktivnosti, Zlatko je i predsjednik udruge 'Hrastinka', strastveni biker te ponosni vlasnik ranča s ovcama. Ljubitelj je ribljih jela te preferira mediteransku kuhinju.

Foto: Večera Za Pet/rtl

Poduzetnik Mario Kostel dolazi iz Donjeg Mihaljevca te će upravo tamo, u svom domu, ugostiti ekipu. Bavi se peradarstvom, samohodnim strojevima te betonskom galanterijom. Na prijavu u 'Večeru za 5' nagovorila ga je supruga. Veliki je gurman i rado isprobava nova jela i nove kombinacije namirnica. U slobodno vrijeme voli se družiti, voziti biciklom te gledati serije. Dobar je, kaže, u mesnim jelima, a na kuhanje gleda kao na hobi i veliku ljubav.

Foto: Večera Za Pet/rtl

Financijska savjetnica Ivana Baturić Makovac ekipu će ugostiti u svom domu u Varaždinu. U 'Večeru za 5' odlučila se prijaviti na nagovor okoline te iz želje da isproba nešto novo. Komunikativna je i društvena, vodi zdrav način života, voli vježbati i planinariti te provoditi vrijeme u prirodi. Voli se družiti i kuhati, posebno rado priprema povrće te preferira mediteransku kuhinju.

Organizator događanja Danko Šimenc iz Varaždina ekipu će ugostiti u okolici grada - na starom seoskom imanju. Veliki je obožavatelj disc golfa pa organizira turnire i dvostruki je prvak Hrvatske u tom sportu. Usto, voli kuhati, posebno mediteransku hranu i hranu bez mesa.

U omiljenim epizodama 'Večere za 5' uživajte na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.45. Epizode su dostupne i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Sveti Nikola uz pomoć sportaša i vatrogasaca iznenadio najmlađe pacijente: 'Moje srce je puno'