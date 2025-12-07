Od Vira do Kanade: Romantična priča Antonije i Srećka iz 'Ljubav je na selu'

RTL-ova Emisija "Ljubav je na selu" već je dokazala da ljubav može napisati najnevjerojatnije scenarije – Antonija i Srećko Ponjavić najbolji su primjer.

Upoznali su se u internacionalnoj sezoni i vrlo brzo „kliknuli“. Antonija, rodom Viranka, živjela je u Lethbridgeu, a zbog ljubavi se preselila u Kanadu.

Foto: Privatni Album/rtl

Foto: Privatni Album/rtl

Odrasla je na otoku Viru, gdje je godinama radila sezonske poslove. Već prije prijave u emisiju bila je svjesna da će možda morati napustiti rodni otok, no to joj nije teško palo jer se sa suprugom redovito vraća u Hrvatsku.

Vjenčali su se u kolovozu 2020. kod matičara, a crkveno vjenčanje organizirali su u lipnju 2021., kada su popustile pandemijske mjere.

Foto: rtl

