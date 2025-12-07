Tehno party ispred parlamenta i pobuna protiv racija: Objavili rat 'ratu protiv droga'

PLES ZA SLOBODU /

Mađarski ljubitelji tehna jučer su pred parlamentom održali prosvjed nazvan 'Ples za slobodu'. Više od tisuću mladih izrazilo je nezadovoljstvo policijskim racijama u klubovima koje provode u sklopu takozvanog 'rata protiv droga'. Racije uključuju provjere zjenica i testove urina, a klubovi u kojima se pronađu droge mogu biti zatvoreni i do tri mjeseca. Dok policija tvrdi da je cilj borba protiv droga, odvjetnici za ljudska prava i stručnjaci upozoravaju na kršenje sloboda i pozivaju na širu prevenciju. Policija najavljuje nastavak racija unatoč kritikama