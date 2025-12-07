Ubojica iz Međimurja može odugovlačiti povratak u Hrvatsku i do dva mjeseca: Evo kako

Ubojici iz Međimurja određen je istražni zatvor i izdan je europski uhidbeni nalog.

"Sama ta procedura je hitna. Slovenska pravosudna tijela postupaju po svojim zakonskim propisima. Ne možemo sada reći u kojim će to tokovima biti, ali ponavljam procedura je hitna", rekao je Goran Supančić, zamjenik državnog odvjetnika ŽDO u u Varaždinu.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu. Uhićen je u Sloveniji - čeka se predaja.

Može se protiviti predaji

"Postoji opcija u kojoj se on može protiviti predaji, pa to može potrajati i dva mjeseca, a može se i suglasiti sa predajom pa će biti u Hrvatskoj u sljedećih 6 do 7 dana", rekao je odvjetnik Fran Olujić.

Pojašnjava - predaja može izgledati tako da ga hrvatski policajci preuzmu u Sloveniji ili da ga slovenski kolege dovedu do granice.

"On mora biti pozvan pred suca istrage, mora mu se predočiti za što ga Hrvatska traži, onda se za njega traži da li pristaje na predaju ili ne. Postoji još jedna stvar pristaje li na predaju samo za ovo kazneno djelo ili za sva kaznena djela", rekao je Olujić.

Mještani odahnuli

Riječ je o 40-godišnjem muškarcu s 35 kaznenih prijava. Prije ubojstva trebao se javiti na odsluženje zatvorske kazne. Nakon uhićenja - mještani su odahnuli.

"Mirno svatko spava, nema problema, sve je se desilo. On je sad na sigurnom i mi smo na sigurnom", rekao je Josip Tomić iz Sitnica.

I dalje je na jedinici intenzivnog liječenja njegova partnerica.

"Naravno da je čekamo. Jedva čekamo, hvala Bogu što se oporavila. Nije nam svejedno. I sestra joj je preminula trudna od mjesec dana gospođo", kazala je Ljiljana Oršuš.

Ranjena žena izvan životne opasnosti

U čakovečkoj bolnici kažu da je izvan životne opasnosti, te da bi za nekoliko dana mogla biti prebačena na odjel.

"Pregledao ju je psihijatar, nema neku specifičnu terapiju. Više kao support. Stabilno je psihički", rekla je Mihaela Oreški-Zadarvec, specijalist anesteziologije.

Kako neslužbeno doznajemo, i djeci je odmah pružena psihološka, ali i sva druga pomoć. Smještena su na sigurno.

"Svjesna je situacije, dolazi joj otac i danas je bio kratko. Ostale članove obitelji nisam vidjela jer sam dežurna nakon par dana, ali dolaze, da da", rekla je Oreški-Zadarvec.

Uhićen u Sloveniji

Oršuš je pucao u četvrtak navečer u naselje Sitnice u Murskom Središću. Ubio je trudnicu i ranio partnericu, pa automobilom prešao granicu. Uhićen je u slovenskoj općini Črenšovci – udaljenoj 20-ak kilometara.

S njim je pronađena puška, pištolj i nož. Iz Slovenske policije poručuju da oružje još nije predano Hrvatskoj. Automobil kojim je bježao - je.

"Automobil je pretražen. Pronađeni su tragovi, ja sad ne mogu govoriti koji zbog interesa istrage, ali je pretraga automobila obavljena po europskom istražnom nalogu", rekao je zamjenik državnog odvjetnika ŽDO, Supančić.

Sudac istrage u Murskoj Soboti odlučit će o izručenju osumnjičenika hrvatskim vlastima. Pravo na hitnu pravnu pomoć odvjetnika - nije iskoristio niti zatražio.