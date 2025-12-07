Ubojica iz Međimurja odbio pravo na odvjetnika: 'Mirnije spavam otkako je uhićen'

Nevjenčana supruga Josipa Oršuša (40) od jučer se nalazi izvan životne opasnosti, potvrdili su za RTL Danas iz Županijske bolnice Čakovec.

"Van je životne opasnosti zahvaljujući njezinoj životnoj dobi", rekli su iz bolnice i dodali da diše samostalno.

Obitelj je za 24sata potvrdila da su bili u posjeti te da su kratko porazgovarali.

'Sretna sam što sam živa'

"Sestra je dobro. Jedva su nas pustili kod nje. Tata je kratko bio. Nisu pričali o ovome što se dogodilo. Sretna je što je živa", rekla je za 24sata jedna od sestara teško ranjene žene.

Podsjetimo, Josip Oršuš u četvrtak je u međimurskom selu Sitnice propucao svoju nevjenčanu suprugu (29) i ubio njezinu trudnu sestru (28).

Uhićen u Sloveniji

Jučer je u popodnevnim satima ubojica uhićen u Sloveniji, na području općine Črenšovci. Na terenu su ga dočekale dvije policijske patrole, stavili mu lisice i priveli ga.

Hrvatske vlasti odmah su obaviještene, a čeka se izdavanje europskog istražnog naloga i izručenje osumnjičenog. Kod Oršuša je pronađeno i oružje.

"Istraga protiv okrivljenog je pokrenuta rješenjem o provođenju istrage Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu od 6. prosinca 2025. zbog kaznenih djela pokušaja teškog ubojstva ženske osobe i teškog ubojstva trudne osobe", rekao je za RTL Danas Goran Supančić, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu.

Rekao je i da je istražni zatvor zatražen zbog svih okolnosti predviđenih Zakonom o kaznenom postupku.

"To su opasnost od bijega, opasnost na utjecanje i ometanje kaznenog postupka utjecanjem na presumirane svjedoke, opasnost od ponavljanja djela i zbog osobito teških okolnosti djela. To je bio i preduvjet kako bi Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu moglo izdati europski uhidbeni nalog temeljem kojeg će postupati nadležna tijela Republike Slovenije i, odlučujući o tom nalogu, donijeti odluku o predaji tražene osobe RH", rekao je Supančić.

Čeka se predaja hrvatskoj policiji

Supančić je potvrdio i da se još uvijek ne zna kada će točno Oršuš biti predan Hrvatskoj.

"Sama je ta procedura hitna. Slovenska pravosudna tijela postupaju po svom domaćem pravu, tako da će ona postupati sukladno svojim zakonskim propisima. Za sada ne možemo reći u kojem će to biti roku, ali ponavljam, procedura je hitna", rekao je. Potvrdio je i da su pronađeni tragovi u automobilu kojeg je Slovenija izručila Hrvatskoj, dok se predaja oružja još uvijek čeka.

Slovenska policija potvrdila je za RTL Danas da je Oršuš odbio pravo na odvjetnika.

"Prilikom lišavanja slobode, osumnjičenik je obaviješten o pravu na hitnu pravnu pomoć odvjetnika u skladu s trećim stavkom članka 157. u vezi s pravima iz članka 4. Zakona o kaznenom postupku (ZKP), ali je nije iskoristio niti je zatražio", rekli su.

'Malo mirnije spavam'

Oršuš je od ranije poznat policiji s čak 35 evidentiranih prijava. U četvrtak, kada je počinio strašan zločin, trebao se javiti u Remetinec na odsluženje kazne zatvora od godinu dana.

"Sretni smo što je Josip uhićen i nadamo se da će dobiti kaznu koju zaslužuje. Malo mirnije spavam jer znam da je uhićen i više nije prijetnja mojoj obitelji", rekla je jedna od sestara za 24sata.

