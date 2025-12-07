Nakon stravičnog ubojstva, Jandroković traži oštrije kazne za nasilnike!

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u nedjelju je, vezano uz slučaj ubojstva i teškog ranjavanja žena u Međimurju, poručio da će država poduzeti daljnje korake na prevenciji femicida, te istaknuo da bi sudovi trebali pooštriti kazne prema nasilnicima.

"Država, sa svoje strane, treba činiti sve što je moguće na prevenciji. Sudovi trebaju vjerojatno oštrije kažnjavati one koji već u ranijim fazama pokazuju sklonost nasilju i nadam se da će takvih slučajeva biti manje u idućoj godini", izjavio je Jandroković ispred zagrebačke katedrale upitan za komentar slučaja femicida proteklog tjedna u naselju Sitnice na sjeveru Hrvatske.

U tom je mjestu proteklog četvrtka četrdesetogodišnji Josip Oršuš teško ranio svoju nevjenčanu suprugu i usmrtio njezinu trudnu sestru.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Predsjednik Sabora je rekao kako iza svakog takvog ubojstva i nesreće stoji različiti, vjerojatno tragični razlozi.

'Svatko može pridonijeti'

"Bilo da se radi o disfunkcionalnim obiteljima, različitim vrstama ovisnosti, psihičkim bolestima. Nažalost, takve se situacije događaju i uvijek nas pogode kao ljude. Svatko od nas, sa svoje strane, može pridonijeti tome da se takve stvari događaju što je manje moguće. Teško ih je izbjeći jer i prije je bilo takvih ubojstava, ima ih i danas i vjerojatno će ih biti u budućnosti", rekao je Jandroković te pozvao građane da svatko svojim djelima pridonese da se takve stvari ne događaju.

Poseban je poziv uputio muškarcima, supruzima, očevima, braći, prijateljima i kolegama da vode računa o dostojanstvu žene, da ih poštuju i da svi zajedno djeluju kako bi se takvi događaji smanjili na najmanju moguću mjeru.

'Mikulić iskoristio svoje zakonsko pravo'

Jandroković je izjavu dao u prigodi donošenje Betlehemskog svjetla mira u Zagreb gdje su ga novinari pitali je li moralno da bivši državni inspektor Andrija Mikulić, uhićen u antikorupcijskoj akciji i pod istragom Uskoka, koristi pravo za naknadu plaće po načelu 6+6, odnosno da idućih šest mjeseci prima punu, a zatim još šest mjeseci pola plaće. Po podacima iz njegove imovinske kartice, Mikulić je kao glavni državni inspektor imao mjesečnu neto plaću od 4257 eura.

Mikulić je uputio proteklog tjedna Vladi zahtjev za ostvarivanjem prava za naknadu plaće po principu 6+6.

"U ovom trenutku mogu reći da je to u skladu sa zakonom i da je gospodin Mikulić iskoristio svoje zakonsko pravo", rekao je predsjednik Sabora.

Na pitanje o moralnim aspektima takvog poteza, odgovorio je: "Ne bih o tome, znači, govorim samo onome što je njegovo zakonsko pravo, on ga je iskoristio i to je jednostavno tako".

Upitan za posjet idućeg tjedna premijera Andreja Plenkovića, ministara i poduzetnika Francuskoj, rekao je kako je posebno bitno da osim političkih razgovora s predsjednikom Vlade idu i gospodarska izaslanstva koja će sigurno produbiti suradnju s francuskim partnerima.

"Jako je važno u nesigurnim vremenima imati snažne partnere, snažne saveznike, prijateljske države i stvoriti politički okvir koji će omogućiti našim poduzetnicima da što kvalitetnije surađuju, povećaju izvoz i da privučemo investicije koje su korisne za Hrvatsku", poručio je predsjednik Sabora.

POGLEDAJTE VIDEO Međimurje u šoku zbog ubojice trudnice, policija otkrila što je bilo ključno u velikoj potrazi