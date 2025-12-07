Trag krvi vodio je do 4. kata, kraj mladića su našli dva noža - cure detalji zločina u Rijeci

Stubište zgrade na riječkom Korzu u subotu ujutro bilo je obliveno krvlju. Policajci su oko 8 sati ujutro na stepenicama zatekli teško ozlijeđenu ženu koja je još davala znakove života. Odmah joj je pružena liječnička pomoć, no preminula je unatoč pokušaju reanimacije. U stanu je policija potom zatekla mladića s ozljedama, kojeg su prevezli u bolnicu i koji je pod nadzorom policije.

Mladić ima 24, a djevojka 23 godine, navodno su bili u vezi, doznaju 24 sata. Iz zgrade je, kako su ispričali svjedoci za ovaj list, izašao strani radnik koji je vikao da je žena izbodena. Našli su je na 3. katu. Imala je 30-ak ubodnih rana po gornjem dijelu tijela.

Trag krvi vodio je do četvrtog kata. Policajci su vrata otključali rezervnim ključem, ali su bila dodatno zaključana kračunom. Kroz odškrinuta vrata vidjeli su posvuda krv, nitko se nije odazivao pa nasilno ušli. Zatekli su ozlijeđenog mladića, bio je krvav i imao ozljede vrata. Pored njega su, neslužbeno, pronašli dva krvava noža.

Susjedi u šoku

"U tom stanu godinama je živjela fina, dobra obitelj, otac, majka i sin. Sjećam ga se dok je još bio dječak", kazao je jedan od stanara zgrade za 24 sata.

Drugi susjed za 24 sata je ispričao da je u vrijeme očevida u blizini na kavi bio djed mladića koji je izbo djevojku, da je rekao za unuka da je "dobar dečko".

Rinčić: 'Nemojmo se zavaravati'

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić u nedjelju je uputila Apel za Rijeku, u kojemu sugrađane poziva na izbor sigurnosti i zajedništva, da prepoznaju i prijave nasilje u svojoj okolini, odbace mržnju i netolerantan govor, te da obnavljaju dijalog.

Rinčić je u objavi na društvenoj mreži ocijenila kako je subotnji tragični događaj u Rijeci, gubitak života mlađe žene uslijed brutalnog nasilja, podsjetnik na najtamniju sjenu koja pada na zajednicu.

„Nemojmo se zavaravati da je to samo izdvojeni slučaj, jer nije. To je napuklina u osjećaju sigurnosti i povjerenja, slom ljudskosti koji nas sve obvezuje,“ naglasila je.

Napominje i da istodobno "rasističke, antisemitističke, fašističke i ekstremističke grafite ispisane na ulicama ne možemo promatrati samo kao vandalizam ili izolirani incident.“ Oni su, kaže, ožiljci na tkivu grada, kukavički pokušaji da se zasadi korov mržnje na tlu, koje generacijama njeguje različitost.

„Ne možemo dopustiti da mali, ali glasni kukavički pokušaji mržnje definiraju tko smo. Naša snaga nije u jednoobraznosti, već baš u kompleksnosti, različitosti i kulturi poštovanja koju gradimo na temeljima humanizma i otvorenog društva.“

Rinčić kaže da će gradska uprava činiti sve što je u njenoj moći da zaštiti žrtve i najoštrije osudi svaki oblik nasilja i ekstremizma te da politički čin nije samo u represiji eć u pozivu svakom pojedincu da postane čuvar zajedničkih temeljnih vrijednosti.

Poručila je sugrađanima da prekinu tišinu, prepoznaju i prijave nasilje u svojoj okolini, da ne okreću glavu, da odbace mržnju te da svaki puta kada čuju netolerantan govor, imaju moralnu obvezu reagirati, ne sukobom, nego čvrstim stajalištem da u Rijeci za to nema mjesta.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubojstva žena potresaju Hrvatsku, stručnjakinja: 'Netko je mogao podignuti crvenu zastavicu'