Navijačke pripreme za Svjetsko prvenstvo već su počele: Ulice Dallasa preplavit će kockice

Engleska, Panama, Gana, ali i Dallas, Toronto, Philadelphia. Sada i službeno znamo protivnike Vatrenih na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Ali i gradove u kojima će se te utakmice odigrati. Jasno je - počele su i navijačke pripreme za dalek put do SAD-a.

Za nešto više od šest mjeseci - ulice Dallasa mogle bi izgledati ovako! Vatreni će 17. lipnja prvu utakmicu igrati s Englezima. Grandiozna utakmica na jednako grandioznom stadionu - AT&T - ujedno je i najveći stadion Svjetskog nogometnog prvenstva. Iz Hrvatske, poručuju iz udruge Mi Hrvati, na prvenstvo bi moglo ići između 8 i 10 tisuća navijača.

"Odmah smo kontaktirali po našim grupama tko koga ima, od rodbine, naših Hrvata. I već smo uspjeli naći nekoliko dobrih lokacija za naša okupljanja. Gdje će biti, naravno hrvatska muzika, hrvatski tamburaši. Pobrinut ćemo se da dođu i naši bubnjari", rekao je Željko Bulić.

A nakon Dallasa, Luku Modrića i ostatak ekipe čeka utakmica s Panamom u Torontu, i sraz s Ganom u Philadelphiji. Takvim raspletom zadovoljan je i izbornik Zlatko Dalić. A prvenstvo jedva čekaju i brojni Hrvati koji žive u SAD-u.

"Sigurno ću otići na utakmicu protiv Gane. Očekujem da ćemo imati zabavu dobrodošlice u Philadelphiji, i to dan prije utakmice, kako bismo dočekali sve Hrvate koji će stići ondje", kaže Steve Rukavina, predsjednik 'National Federation of Croatian Americans'.

"Imamo puno djece koji poznaju naše igrače, ići ćemo navijati na utakmicu - naprijed Hrvatska, naprijed reprezentacija", dodao je Milan Uremović, Hrvat iz Dallasa.

Kult reprezentacije

Prvi put u povijesti Svjetsko nogometno prvenstvo održat će se u čak tri zemlje domaćina. SAD, Kanada i Meksiko ugostit će 48 reprezentacija. To je ujedno i najmasovnije prvenstvo u povijesti.

"Tu je 16 gradova, tri države, različiti klimatski uvjeti, vremenske zone. Sve to je bilo uključeno u raspored utakmica. Razmišljali smo o ekipama, navijačima - sve kako bi se minimaliziralo putovanje i za momčadi, ali i navijače. Oni su važni, doći će ondje gdje igraju njihove momčadi", rekao je Manolo Zubiria, glavni organizator Svjetskog prvenstva za SAD.

"Tko želi otići, mora na vrijeme početi štedjeti. Novce ostavljati sa strane da si može to i priuštiti", kaže Bulić.

I na vrijeme zatražiti godišnji?

"Da, svi poslodavci su tu široke ruke, jer su i sami navijači. Svima nama Hrvatska puno znači imamo kult reprezentacije, ne bojimo se nikog."

Jer Hrvatska se s posljednja dva prvenstva vratila s dvije medalje. Znamo gdje i protiv koga će Vatreni imati nogometni okršaj, ali i ne gdje će biti reprezentativni kamp. Hrvatski nogometni savez svoje prijedloge mora dati do 9. siječnja.