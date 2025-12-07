Andrija Mikulić će u narednih godinu dana primiti skoro 40 tisuća eura iz državne blagajne

JE LI VRIJEME ZA KRAJ 6+6? /

Treba li optužnica USKOK-a za korupciju stopirati mogućnost povlastice 6 plus 6? Otvorilo se to pitanje nakon što je aktivaciju prava na 6 mjeseci pune i 6 mjeseci pola plaće iz zatvora zatražio bivši glavni državni inspektor. Andrija Mikulić to je i dobio. Prema imovinskoj kartici, Mikulić je mjesečno zarađivao 4257,96 eura neto, što znači da će u sljedećih godinu primiti dana 38.322 eura iz državne blagajne plus porezi i doprinosi.

Više u prilogu...