Cvita iz 'Divljih pčela' o ljubavnoj priči koja je sve zaludila: 'Bit će puno uspona i padova'

Divna i Andrija Runje odgojili su tri prekrasne kćeri, a njihov brak stanovnicima Vrila izgledao je idilično. No, mladi i sposobni Ivica Vukas, očev mezimac, skrivao je tajnu koja ga proganja i danas - kada njegov život izgleda znatno drugačije negoli je izgledao početkom tridesetih godina 20. stoljeća u Vrilu. Velika, zabranjena ljubavna priča promijenila mu je život - i ne samo njemu.

Foto: Tom Dubravec

Gledatelji 'Divljih pčela' imat će prilike večeras otkriti što se događalo između Divne i Ivice, ali i zašto njihova ljubavna priča nije uspjela! Velika romansa nije bila dovoljna, a Divna je u grob otišla s velikom tajnom. Zora Runje misli da sve sestre nose prokletstvo, a najviše tuge među njima trenutačno osjeća Cvita, tužna zbog raspada ljubavi s Nikolom Vukasom.

"Ne udajem se za Nikolu", jasna je bila Cvita u razgovoru sa svojim sestrama. Dok se Katarina i Zora bore da joj dokažu suprotno, u kući Vukas na istoj je misiji tetka Rajka! Dok su dame dobri duhovi velike ljubavi, Cvita se sve teže nosi s grubom realnošću. Ljubavnu priču njezinog lika, komentirala je i Lidija Penić-Grgaš.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sjajna, talentirana zagrebačka glumica komentirala je ljubav Cvite i Nikole. "S Ivanom Barišićem stalno se zezam, sve si možemo reći što se tiče uloge, apsolutni profesionalac od čovjeka, kao brat", otkrila je o kolegi Lidija. Osvrnula se i na njihovu ljubavnu priču. "Sve se dogodilo brzo, očito jako vrije iznutra i moralo se sve preliti vani i nakon Petrovog ubojstva i ostalih događaja. Cvita se koleba, slama... puno će tu biti uspona i padova. Imat će teških trenutaka", objasnila je Penić-Grgaš.

'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati!

Pogledajte video: Njihove su koke snijele milijardito jaje: Bili smo na slavonskoj farmi za primjer!