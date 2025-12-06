Prepoznajete li tko glumi mladu Katu iz 'Divljih pčela'? Već je glumila u drugoj seriji

Među napetim obiteljskim sukobima, zabranjenim ljubavima i teškim odlukama koje prate radnju RTL-ove serije „Divlje pčele“, gledatelje je posebno dirnula kratka scena iz prošlosti glavnih likova. U jednom idiličnom prizoru, mali Jakov prilazi Katarininom ocu Andriji i dječački ozbiljno pita može li jednoga dana oženiti njegovu kćer. Andrija mu odgovara s puno topline, uz napomenu da će „o svemu razgovarati kad još naraste“, čuvajući dječju maštu i jednostavnost obećanja.

Foto: Rtl

Publiku je dodatno raznježilo otkriće da malu Katu glumi Marla Ibrahimpašić – djevojčica koju su gledatelji već upoznali kao Milu u seriji „Sjene prošlosti“. Marla je ondje osvojila gledatelje prirodnošću, emotivnošću i sigurnošću pred kamerom, a sada jednako uvjerljivo utjelovljuje malu Katarinu Runje.

Foto: Rtl

Kad tu scenu gledamo danas, znajući u što će se odnos među likovima kasnije pretvoriti, taj se dječji trenutak čini još bolnijim. Kratki povratak u prošlost podsjetnik je da su i najkompliciranije priče nekad počinjale jednostavno: obećanjima izgovorenima bez straha.

„Divlje pčele“ gledajte od ponedjeljka do petka u 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.