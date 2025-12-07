Fritule s bakalarom, klizanje na 16 stupnjeva: Ovako izgleda Advent u Splitu

S POGLEDOM NA MORE /

Splitski Advent u znaku je sunca i mora, a na Prokurativama je zapaljena druga svijeća adventska svijeća. Svijeća mira je zapaljena na punim splitskim Prokurativama. Sve to u sklopu manifestacija Gastroadvent koja je ove godine je u znaku mora i očuvanja oceana, a hrana koja se poslužila bila je isključivo morska. Tradicionalne namirnice spremljene su na drukčiji način tako da uživaju i ljubitelji brze hrane. Pogledajte što se jelo i kako izgleda klizanje na 16 stupnjeva s pogledom na more...