Ivica Obrvan u nevjerici na prvom time-outu: 'Pa što radite na šest metara?'

pred sam kraj /

Pri rezultatu 12:7, izbornik Ivica Obrvan pozvao je svoj prvi time-out, jasno ukazujući igračicama na pogreške u obrani. Naglasio je kako je važno iskoristiti činjenicu da su paragvajske igračice niže te da Hrvatska ne smije dopustiti igru na šest metara. U nastavku se moglo čuti i koji je plan za daljnji tijek utakmice.

Iako Hrvatska ima solidnu prednost, Obrvan je upozorio da Paragvaj nikako nije protivnik kojeg treba podcijeniti.