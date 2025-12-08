Dejana Milosavljević stavila točku na i: čudesan pogodak Hrvatske u završnici President Cupa

bravo /

Dejana Milosavljević pogodila je za veliko vodstvo Hrvatske u posljednjoj utakmici President Cupa protiv Paragvaja. Akciju koja je prethodila pogotku odlikovala je brza i precizna kombinatorika hrvatskog napada, a završnica Milosavljević bila je prava poslastica – elegantan i efektan šut kojim je dodatno učvrstila hrvatsku prednost.

Bio je to trenutak koji je zaokružio odličnu predstavu hrvatske reprezentacije i još jednom potvrdio važnost Milosavljević u završnicima utakmica.