FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
bravo /

Dejana Milosavljević stavila točku na i: čudesan pogodak Hrvatske u završnici President Cupa

Dejana Milosavljević pogodila je za veliko vodstvo Hrvatske u posljednjoj utakmici President Cupa protiv Paragvaja. Akciju koja je prethodila pogotku odlikovala je brza i precizna kombinatorika hrvatskog napada, a završnica Milosavljević bila je prava poslastica – elegantan i efektan šut kojim je dodatno učvrstila hrvatsku prednost.

Bio je to trenutak koji je zaokružio odličnu predstavu hrvatske reprezentacije i još jednom potvrdio važnost Milosavljević u završnicima utakmica.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.12.2025.
13:13
Sportski.net
Dejana MilosavljevićHrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaRukometasice
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx