Policijske trake i jake snage: Ovo je mjesto gdje će hrvatskoj policiji predati ubojicu iz Međimurja

POSLJEDNJE PRIPREME /

Josip Oršuš (40), osumnjičen za pokušaj ubojstva svoje partnerice i ubojstvo njezine trudne sestre u Međimurju danas bi trebao biti iz Slovenije izručen Hrvatskoj. Nakon što ga kolege iz susjedne Slovenije predaju na granici, Oršuš će biti prebačen u varaždinski zatvor.

Ekipa RTL-a Danas je na granici gdje će se obaviti primopredaja i gdje traju posljednje pripreme. Policija je na terenu, područje je ograđeno trakama. Kako točno izgleda mjesto predaje, pogledajte u videu