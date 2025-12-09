FREEMAIL
POSLJEDNJE PRIPREME /

Policijske trake i jake snage: Ovo je mjesto gdje će hrvatskoj policiji predati ubojicu iz Međimurja

Josip Oršuš (40), osumnjičen za pokušaj ubojstva svoje partnerice i ubojstvo njezine trudne sestre u Međimurju danas bi trebao biti iz Slovenije izručen Hrvatskoj. Nakon što ga kolege iz susjedne Slovenije predaju na granici, Oršuš će biti prebačen u varaždinski zatvor. 

Ekipa RTL-a Danas je na granici gdje će se obaviti primopredaja i gdje traju posljednje pripreme. Policija je na terenu, područje je ograđeno trakama. Kako točno izgleda mjesto predaje, pogledajte u videu

9.12.2025.
9:56
Dunja Stanković
SlovenijaHrvatskaGranicaUbojstvoMeđimurje
