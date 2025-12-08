FREEMAIL
AUTO SLETIO U KANAL /

Strašan sudar kod Našica: Tinejdžerica se bori za život, teško ozlijeđeno još dvoje

Strašan sudar kod Našica: Tinejdžerica se bori za život, teško ozlijeđeno još dvoje
Foto: Sanjin Strukic/pixsell/ilustracija

U prometnoj nesreći 54-godišnji vozač i suvozač teško su ozlijeđeni, a 15-godišnja putnica iz istog vozila zadobila je teške i po život opasne ozljede

8.12.2025.
12:48
Hina
Sanjin Strukic/pixsell/ilustracija
Tri osobe su teško ozlijeđene u sudaru dva automobila u nedjelju popodne u Vukojevcima, na našičkom području, od kojih je 15-godišnja putnica iz jednog vozila zadobila teške tjelesne ozljede opasne po život, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska Policijska uprava.

Prometna nesreća dogodila se na raskrižju Tomislavove i Radićeve ulice u Vukojevcima kada 35-godišnji vozač osobnog automobila na raskrižju skretao ulijevo, a da prethodno nije propustio vozilo koje je nepropisnom brzinom dolazilo iz suprotnog smjera, i s kojim je upravljao 54-godišnji vozač.  

Sletio u kanal 

Automobil, kojim je upravljao 54-godišnjak, tada je udario u desnu bočnu stranu vozila 35-godišnjaka, a nakon sudara 54-godišnji vozač je s osobnim automobilom sletio u odvodni kanal, pri čemu je udario u prometni znak, a potom i u most obližnjeg kolnog ulaza.

U prometnoj nesreći 54-godišnji vozač i suvozač teško su ozlijeđeni, a 15-godišnja putnica iz istog vozila zadobila je teške i po život opasne ozljede.

Očevidom prometne nesreće utvrđeno je da 54-godišnji vozač i putnica u trenutku sudara nisu koristili sigurnosni pojas, a nastavlja se daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove prometne nesreće, napominju u policiji.

