Strašan sudar kod Našica: Tinejdžerica se bori za život, teško ozlijeđeno još dvoje

Tri osobe su teško ozlijeđene u sudaru dva automobila u nedjelju popodne u Vukojevcima, na našičkom području, od kojih je 15-godišnja putnica iz jednog vozila zadobila teške tjelesne ozljede opasne po život, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska Policijska uprava.

Prometna nesreća dogodila se na raskrižju Tomislavove i Radićeve ulice u Vukojevcima kada 35-godišnji vozač osobnog automobila na raskrižju skretao ulijevo, a da prethodno nije propustio vozilo koje je nepropisnom brzinom dolazilo iz suprotnog smjera, i s kojim je upravljao 54-godišnji vozač.

Sletio u kanal

Automobil, kojim je upravljao 54-godišnjak, tada je udario u desnu bočnu stranu vozila 35-godišnjaka, a nakon sudara 54-godišnji vozač je s osobnim automobilom sletio u odvodni kanal, pri čemu je udario u prometni znak, a potom i u most obližnjeg kolnog ulaza.

U prometnoj nesreći 54-godišnji vozač i suvozač teško su ozlijeđeni, a 15-godišnja putnica iz istog vozila zadobila je teške i po život opasne ozljede.

Očevidom prometne nesreće utvrđeno je da 54-godišnji vozač i putnica u trenutku sudara nisu koristili sigurnosni pojas, a nastavlja se daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove prometne nesreće, napominju u policiji.

