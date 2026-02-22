Gomila se vojna mašinerija, pritisak je sve veći. Prijeti li novi rat? 'Loš je osjećaj'

Sjedinjene Države provode najveće vojno raspoređivanje na Bliskom istoku u posljednja dva desetljeća. Najveći nosač zrakoplova na svijetu Gerald Ford viđen je u vodama Gibraltara. Pridružuje se tako udarnoj skupini nosača u regiji, a tu su i razarači opremljeni naprednim sustavima protuzračne obrane i krstarećim raketama.

U pripravnosti je više od stotinu borbenih zrakoplova. Oprema i zalihe pristižu u vojne baze na Bliskom istoku i Europi, ali američki predsjednik Donald Trump koji je sve to naredio - nije zadovoljan.

"Ne želim upotrijebiti riječ 'frustrirani', jer on razumije da ima mnogo mogućnosti, ali ga zanima zašto nisu... Ne želim upotrijebiti riječ 'kapitulirali', ali zašto nisu kapitulirali?", pita se specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff.

Ni neće, izjavio je iranski predsjednik, a u glavnom gradu panike još nema.

"Loš je osjećaj, ali ne bojimo se rata", poručuje Reza iz Teherana.

Sjedinjene Države žele sporazum o nuklearnom programu odnosno da Iran ograniči obogaćivanje uranija na razine koje ne bi mogle koristiti za izradu nukleranog oružja. Za to je Trump u četvrtak Iranu dao rok od 10 do 15 dana, u suprotnom razmatra ograničeni vojni napad.

Što traži Trump?

"Bolje im je da pregovaraju i postignu pošten dogovor", kaže američki predsjednik.

U sklopu kojeg Trump također očekuje i da Iran prestane podržavati militante na Bliskom istoku i prihvati ograničenja za svoj raketni program, što želi i Izrael. U Teheranu se prati kretanje neprijatelja, u slučaju sukoba prijete napadom na američke vojne baze, a trenutačno se sprema protuprijedlog koji bi trebao otvoriti put novom krugu dosad bezuspješnih pregovora.

"Diplomacija prijetnjama, zastrašivanjem i pritiskom nije kompatibilna", odgovara iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči.

I bez pritisaka izvana, ključna su ona unutar Irana. Uz ekonomski kolaps, i dalje traju prosvjedi nakon prošlomjesečne smrtonosne represije vlasti.

Osim u Iranu, protiv režima vrhovnog vođe ajatolaha Hamneija prosvjedovalo se i u Europi, pri čemu i sami Iranci pozivaju na američku vojnu intervenciju.

"Trebamo napad jer smo protiv stvarno velikog nasilnog režima. I trebamo pomoć strane zemlje da nam pomogne protiv diktatora", poručuje iranska državljanka iz Barcelone Emad.

Slično razmišlja i Shognad: "Ljudi su ondje nenaoružani i trebaju pomoć, vojnu pomoć, za djelovanje protiv Islamske revolucionarne garde i pripadnika Basija".

Trump je podržao prosvjede u Iranu, a neki američki mediji pišu da bi potencijalna glavna meta mogao biti upravo vrhovni vođa, koji poručuje da do rušenja Islamske Republike neće doći. Niz susjednih zemalja pokušava spriječiti eskalaciju, dok je niz država izdalo upozorenje svojim državljanima da napuste Iran.