Iranski ministar vanjskih poslova najavio je kako se očekuje da će nacrt protuprijedloga biti spreman u roku od nekoliko dana nakon nuklearnih pregovora sa SAD-om ovog tjedna, nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da razmatra ograničene vojne udare na tu zemlju.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi izjavio je nakon neizravnih razgovora u Ženevi ovog tjedna s Trumpovim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Jaredom Kushnerom da su strane postigle dogovor o glavnim "vodećim načelima", ali to ne znači da je dogovor neizbježan.

Araqchi je u emisiji na američkog kabelskoj televiziji MS Now rekao da ima nacrt protuprijedloga koji bi mogao biti spreman u sljedeća dva ili tri dana kako bi ga visoki iranski dužnosnici pregledali, što bi omogućilo daljnje razgovore sa SAD-om za otprilike tjedan dana, prenosi Guardian.

Nije dao konkretno vrijeme kada će Iranci dati svoj protuprijedlog Witkoffu i Kushneru, ali je rekao da vjeruje da je diplomatski dogovor nadohvat ruke i da se može postići "u vrlo kratkom roku".

Dodao je da bi eventualna vojni napad Amerike zakomplicirao postizanje dogovora.

Američki plan napada u 'naprednoj fazi'

Dva američka dužnosnika u izjavi Reutersu kazala su da je američko vojno planiranje po pitanju Irana u naprednoj fazi, koja uključuje ciljanje pojedinaca u sklopu napada, pa čak i promjenu vodstva u Teheranu, ako to naredi Trump.

Američki predsjednik je u četvrtak dao rok Teheranu od 10 do 15 dana da postignu dogovor o rješavanju dugogodišnjeg nuklearnog spora. U suprotnom će se, zaprijetio je Trump, suočiti s "zaista lošim stvarima".

Na pitanje razmišlja li o ograničenom udaru kako bi prisilio Iran na sporazum, Trump je kazao: "Pretpostavljam da mogu reći da razmatram". Upitan kasnije o Iranu na konferenciji za medije u Bijeloj kući, poručio je da bi im bilo bolje "da ispregovaraju pošten sporazum".

Njegova izjava dolazi u trenutku kada američka vojska gomila svoju prisutnost i vojne resurse na Bliskom istoku, što je potaknulo zabrinutost od izbijanja šireg rata.

Nakon što su SAD i Izrael u lipnju bombardirali iranska nuklearna postrojenja i neke vojne lokacije, Trump je ponovno počeo prijetiti udarima u siječnju dok je Teheran silom gušio prosvjede u zemlji, i, prema izvorima, ubijao demonstrante.

