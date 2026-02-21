 u naprednoj fazi" /> u naprednoj fazi" /> u naprednoj fazi" />
FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NUKLEARNI PROTUPRIJEDLOG /

Trump žestoko zaprijetio, stiže odgovor Irana: 'Bit će spremno u roku od par dana'

Trump žestoko zaprijetio, stiže odgovor Irana: 'Bit će spremno u roku od par dana'
×
Foto: Ali Zamani/MEI/Sipa Press/Profimedia

Dva američka dužnosnika u izjavi Reutersu kazala su da je američko vojno planiranje po pitanju Irana u naprednoj fazi

21.2.2026.
8:59
Dunja Stanković
Ali Zamani/MEI/Sipa Press/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iranski ministar vanjskih poslova najavio je kako se očekuje da će nacrt protuprijedloga biti spreman u roku od nekoliko dana nakon nuklearnih pregovora sa SAD-om ovog tjedna, nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da razmatra ograničene vojne udare na tu zemlju. 

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi izjavio je nakon neizravnih razgovora u Ženevi ovog tjedna s Trumpovim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Jaredom Kushnerom da su strane postigle dogovor o glavnim "vodećim načelima", ali to ne znači da je dogovor neizbježan.

Araqchi je u emisiji na američkog kabelskoj televiziji MS Now rekao da ima nacrt protuprijedloga koji bi mogao biti spreman u sljedeća dva ili tri dana kako bi ga visoki iranski dužnosnici pregledali, što bi omogućilo daljnje razgovore sa SAD-om za otprilike tjedan dana, prenosi Guardian. 

Nije dao konkretno vrijeme kada će Iranci dati svoj protuprijedlog Witkoffu i Kushneru, ali je rekao da vjeruje da je diplomatski dogovor nadohvat ruke i da se može postići "u vrlo kratkom roku".

Dodao je da bi eventualna vojni napad Amerike zakomplicirao postizanje dogovora. 

Američki plan napada u 'naprednoj fazi'

Dva američka dužnosnika u izjavi Reutersu kazala su da je američko vojno planiranje po pitanju Irana u naprednoj fazi, koja uključuje ciljanje pojedinaca u sklopu napada, pa čak i promjenu vodstva u Teheranu, ako to naredi Trump. 

Američki predsjednik je u četvrtak dao rok Teheranu od 10 do 15 dana da postignu dogovor o rješavanju dugogodišnjeg nuklearnog spora. U suprotnom će se, zaprijetio je Trump, suočiti s "zaista lošim stvarima".

Na pitanje razmišlja li o ograničenom udaru kako bi prisilio Iran na sporazum, Trump je kazao: "Pretpostavljam da mogu reći da razmatram". Upitan kasnije o Iranu na konferenciji za medije u Bijeloj kući, poručio je da bi im bilo bolje "da ispregovaraju pošten sporazum". 

Njegova izjava dolazi u trenutku kada američka vojska gomila svoju prisutnost i vojne resurse na Bliskom istoku, što je potaknulo zabrinutost od izbijanja šireg rata. 

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi izjavio je nakon neizravnih razgovora u Ženevi ovog tjedna s Trumpovim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Jaredom Kushnerom da su strane postigle dogovor o glavnim "vodećim načelima", ali to ne znači da je dogovor neizbježan.

Nakon što su SAD i Izrael u lipnju bombardirali iranska nuklearna postrojenja i neke vojne lokacije, Trump je ponovno počeo prijetiti udarima u siječnju dok je Teheran silom gušio prosvjede u zemlji, i, prema izvorima, ubijao demonstrante. 

POGLEDAJTE VIDEO: Šok i ruševine: Širi se snimka s mjesta na kojem je eksplozija ubila djevojčicu (4)

IranSadDogovorNuklearno Oružje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx