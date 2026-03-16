Nasljednik medijskog carstva umro u avionskoj nesreći: Život izgubila i njegova trudna supruga

Harald Stian Undrum (53), norveški nasljednik izdavačke kuće Schibsted i njegova trudna supruga Judith Mazariegos (26) poginuli su u nedjelju u avionskoj nesreći u Gvatemali, javlja Bild.

Osim para, život je u tragediji izgubilo još dvoje ljudi - jedan liječnik i jedan nogometaš.

Undrum je inače pripadao šestoj generaciji poznate norveške obitelji Schibsted. Izdavačka kuća seže još od tiskara Christiana Schibsteda, koji je tvrtku osnovao u 19. stoljeću. Danas joj pripadaju velike skandinavske novine poput VG-a i Aftenpostena.

Rođen je u Londonu, no njegova biološka majka prije njegova rođenja odlučila ga je dati na posvajanje. Tako je dospio u jednu od najbogatijih norveških obitelji. Njegova posvojiteljska majka kasnije je naslijedila veliki dio Schibstedove imovine, od kojih je dio išao djeci, dok je veći dio upravljan kroz povjerenički fond.

Problemi u djetinjstvu

Mediji navode da se Undrum rano suočavao s problemima u školi. Stručnjaci su ustanovili da ima poteškoće u čitanju i pisanju, zbog čega je pohađao specijalnu školu u Engleskoj i učio većinom praktične predmete, poput kuhanja i automehanike. Njegova posvojiteljska majka s njim se čak iz Norveške preselila u Englesku.

U Norvešku se vratio 1998. godine, a ubrzo je jednom financijeru posudio velik iznos novca. Slučaj je sedam godina kasnije završio na sudu, a Undrum je zbog "nemarnog primanja ukradene robe" dobio godinu i pol dana uvjetne kazne. U jednom intervjuu otkrio je da ga je otac nakon presude zamolio da promijeni prezime.

Kasnije se sa suprugom i troje djece preselio u Španjolsku, gdje je nekoliko godina radio kao vozač kamiona. Međutim, brak se raspao, a prošle je godine podnio zahtjev za osobni bankrot, unatoč tome što je na računu imao oko četiri milijuna eura. Norveške porezne vlasti su pak protiv njega pokrenule istragu i zaplijenile mu imovinu.

Oženio se s mladom Judith Mazariegos te su zajedno očekivali dijete. Zasad nije poznato zašto su bili u Gvatemali te se ne zna je li bila riječ o privatnom ili poslovnom putovanju.

