TRAGEDIJA U ZAGREBU /

Smrt za volanom: Muškarcu pozlilo u vožnji, auto odletio u stup

Smrt za volanom: Muškarcu pozlilo u vožnji, auto odletio u stup
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Njegov je automobil zatim udario u rubni kamen te je vozilo odbačeno u stup rasvjete

7.12.2025.
16:13
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/pixsell
Muškarac je preminuo tijekom vožnje u Zagrebu malo prije 11 sati, potvrdila je policija. 

Kako su objasnili, nije riječ o klasičnoj prometnoj nesreći, nego nesretnom događaju. Naime, sve se dogodilo na križanju Heinzlove i Branimirove ulice kada je muškarcu za volanom pozlilo tijekom vožnje te je preminuo, prenosi Jutarnji list.

Njegov je automobil zatim udario u rubni kamen te je vozilo odbačeno u stup rasvjete. 

