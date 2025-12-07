Smrt za volanom: Muškarcu pozlilo u vožnji, auto odletio u stup

Muškarac je preminuo tijekom vožnje u Zagrebu malo prije 11 sati, potvrdila je policija.

Kako su objasnili, nije riječ o klasičnoj prometnoj nesreći, nego nesretnom događaju. Naime, sve se dogodilo na križanju Heinzlove i Branimirove ulice kada je muškarcu za volanom pozlilo tijekom vožnje te je preminuo, prenosi Jutarnji list.

Njegov je automobil zatim udario u rubni kamen te je vozilo odbačeno u stup rasvjete.

POGLEDAJTE VIDEO: Strašna nesreća u Ozlju: Pogledajte što je ostalo od automobila