FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESREĆA U VELOM LOŠINJU /

Maloljetnica teško ozlijeđena u padu s romobila dok je vozila prijateljicu: Obje su bile bez kacige

Maloljetnica teško ozlijeđena u padu s romobila dok je vozila prijateljicu: Obje su bile bez kacige
×
Foto: Rtl Danas/screnshoot

Naišla je na dva veća kamena koja su se odronila sa stijene i pala na kolnik pa je izgubila nadzor nad prijevoznim sredstvom te je zajedno s putnicom pala na tlo

8.12.2025.
14:16
Hina
Rtl Danas/screnshoot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Maloljetna ženska osoba, koja je u nedjelju u Velom Lošinju na električnom romobilu prevozila drugu maloljetnicu i pritom izgubila nadzor nad romobilom te zajedno s putnicom pala na tlo, teško je ozlijeđena te je letom prevezena u riječku bolnicu.

Nesreća se dogodila u Velom Lošinju oko 16 sati, kada se ženska maloljetna osoba kretala na električnom romobilu i pritom na njemu vozila drugu maloljetnicu. Nisu koristile obvezne zaštitne kacige.

Krećući se u ulicom Slavojna vozačica nije prilagodila brzinu kretanja, naišla je na dva veća kamena koja su se odronila sa stijene i pala na kolnik pa je izgubila nadzor nad prijevoznim sredstvom te je zajedno s putnicom pala na tlo.

Zbog zadobivenih ozljeda vozačica je prevezena mediko letom u KBC Rijeka gdje su joj liječnici dijagnosticirali teške ozljede, dok je maloljetnoj putnici pružena medicinska pomoć u Malom Lošinju i utvrđene su joj lakše ozljede.

Sa ciljem sprječavanja izazivanja prometnih nesreća te vrste, iz policije podsjećaju i upozoravaju korisnike osobnih prijevoznih sredstava, tj. električnih romobila na obvezu pridržavanja svih zakonskih odredbi, kojima je regulirano njihovo sigurno sudjelovanje u prometu.

Posebno pozivaju roditelje i skrbnike maloljetnih osoba da nadziru njihovo kretanje u prometu.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je više nesreća s romobilima: Liječnik otkrio koji dijelovi tijela najviše stradaju

MaloljetnicaElektrični RomobilPadTeške Ozlijede
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NESREĆA U VELOM LOŠINJU /
Maloljetnica teško ozlijeđena u padu s romobila dok je vozila prijateljicu: Obje su bile bez kacige